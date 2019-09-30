г.Мурманск

30 сентября – 15.00

Состоится тематическая встреча на тему: «Организация профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на территории Мурманской области в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография».

Встреча проводится с целью информирования населения о возможностях бесплатного обучения граждан предпенсионного возраста.

В мероприятии примут участие: Юрий Анатольевич Шадрин, руководитель Региональной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, депутат Мурманской областной Думы; Бережный Константин Николаевич, руководитель комитета по труду и занятости населения Мурманской области; Антонов Роман Гергиевич, руководитель Центра занятости населения г. Мурманска; Кулиш Олег Анатольевич, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, сертифицированный эксперт регионального чемпионата «WorldSkills» Мурманской области по компетенции «Инженерный дизайн KAD»; Андрусенко Инна Анатольевна, член Регионального политического совета, директор в Дирекции информационного представительства г. Мурманска НОУ «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»; профильные специалисты.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

1 октября - 12.00-14.00

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что в октябре 2019 года начинается активная подготовительная информационно-разъяснительная кампания Всероссийской переписи населения 2020 года. В рамках проводимой кампании состоится медиамероприятие в Москве на тему «Год до переписи».

Мероприятие будет проводиться в виде прямой трансляции в официальных аккаунтах переписи и/или на канале «YouTube»: https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg; https://www.facebook.com/strana2020; https//vk.com/strana2020; https://ok.ru/strana2020.