г.Мурманск

1 октября - 10.00

День открытых дверей «Любимый возраст», посвященный Дню пожилого человека. Читатели старшего поколения встретятся со специалистом Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области. В программе мероприятия: запись на курсы обучения основам работы на персональном компьютере, консультация «Как обезопасить себя от интернет-мошенничества», мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству, командная игра «В стране полуночного солнца». Участников научат работе в справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант», «Кодекс» и поиску информации о пенсионном законодательстве.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

1 октября - 12.00-14.00

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что в октябре 2019 года начинается активная подготовительная информационно-разъяснительная кампания Всероссийской переписи населения 2020 года. В рамках проводимой кампании состоится медиамероприятие в Москве на тему «Год до переписи».

Мероприятие будет проводиться в виде прямой трансляции в официальных аккаунтах переписи и/или на канале «YouTube»: https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg; https://www.facebook.com/strana2020; https//vk.com/strana2020; https://ok.ru/strana2020.

1 октября - 12.15

Пресс-конференция, посвященная новым проектам в рамках программы поддержки современного искусства. На пресс-конференции журналистам представят новые проекты, реализуемые в рамках мероприятий по поддержке и развитию современного искусства на территории Мурманской области: «Сезоны современного искусства в Мурманском областном художественном музее», музейная волонтерская программа «Современное искусство для всех» и областной открытый фестиваль современной хореографии «Северная танцевальная Платформа».

В пресс-конференции примут участие:Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Ольга Евтюкова – директор Мурманского областного художественного музея; Екатерина Крюкова – заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

1 октября - 17.30

Видеомост, посвященный годовщине Славянского хода «Мурман – Балканы». Видеомост объединит участников Славянского хода «Мурман-Балканы»: писателей, деятелей культуры, представителей власти. В режиме видеосвязи к Мурманску подключатся деятели культуры из Сербии, Республики Сербской, Болгарии и Беларуси. Участники встречи увидят фильм, рассказывающий о Славянском ходе 2018 года. 17 августа от памятника Кириллу и Мефодию в Мурманске стартовала культурная экспедиция. За три недели участники преодолели свыше 11 тысяч километров, побывав в различных регионах России и странах Восточной Европы. Видеомост также посвящен Дню поэзии Заполярья, который ежегодно отмечается 30 сентября в день рождения поэта Владимира Смирнова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

5 октября

В преддверии Дня учителя (5 октября) активисты ОНФ предлагают организовать съёмку «селфи-роликов» с поздравлениями учителей с праздником. Формат ролика абсолютно свободный: помимо поздравления своего школьного учителя (или учителей) можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные с педагогами.

В конце ролика участник флешмоба передаёт челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику, другу и др., который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом образуется «цепочка воспоминаний» одноклассников о школьных годах с поздравлением своих учителей.

Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) или присылаются на почту 51region@onf.ru (можно личным сообщением в офиц. паблике ВК) до 5 октября соответственно.

Хэштэги флэшмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяМурманск