Делу - время
с.Ловозеро
2 октября - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
ЗАТО Видяево
2 октября - 11.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.
2 октября - 14.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.
2 октября - 14.30
Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.
г.Заозерск
2 октября - 11.00
Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Заозерск, ул. Матроса Рябинина, 25.
г.Мурманск
2 октября - 14.00
Тренинг «Повышение производительности труда. Бережливое производство». Тренинг проходит в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП».
г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.
5 октября
В преддверии Дня учителя (5 октября) активисты ОНФ предлагают организовать съёмку «селфи-роликов» с поздравлениями учителей с праздником. Формат ролика абсолютно свободный: помимо поздравления своего школьного учителя (или учителей) можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные с педагогами.
В конце ролика участник флешмоба передаёт челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику, другу и др., который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом образуется «цепочка воспоминаний» одноклассников о школьных годах с поздравлением своих учителей.
Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) или присылаются на почту 51region@onf.ru (можно личным сообщением в офиц. паблике ВК) до 5 октября соответственно.
Хэштэги флэшмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяМурманск