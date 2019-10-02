с.Ловозеро

2 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО Видяево

2 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

2 октября - 14.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

2 октября - 14.30

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

г.Заозерск

2 октября - 11.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Заозерск, ул. Матроса Рябинина, 25.

г.Мурманск

2 октября - 14.00

Тренинг «Повышение производительности труда. Бережливое производство». Тренинг проходит в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

5 октября

В преддверии Дня учителя (5 октября) активисты ОНФ предлагают организовать съёмку «селфи-роликов» с поздравлениями учителей с праздником. Формат ролика абсолютно свободный: помимо поздравления своего школьного учителя (или учителей) можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные с педагогами.

В конце ролика участник флешмоба передаёт челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику, другу и др., который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом образуется «цепочка воспоминаний» одноклассников о школьных годах с поздравлением своих учителей.

Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) или присылаются на почту 51region@onf.ru (можно личным сообщением в офиц. паблике ВК) до 5 октября соответственно.

Хэштэги флэшмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяМурманск