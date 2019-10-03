ЗАТО г.Североморск

3 октября – 15.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в ЗАТО г.Североморск. В предварительной программе: посещение корпусов Североморской ЦРБ, стройплощадок детского сада и школы, совещание с руководством муниципалитета по исполнению текущих поручений, реализации национальных проектов, организации медицинского обслуживания.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

3 октября - 9.30

Открытие 58-й Межрегиональной научно-практической конференции Российского научного медицинского общества терапевтов. Научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов проходит в Мурманске впервые. Откроет работу конференции и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Конференция проводится с целью непрерывного повышения профессионального уровня врачей-терапевтов России. В ходе обучающего мероприятия прозвучат доклады по самому широкому спектру вопросов, с которыми специалисты сталкиваются в своей клинической практике: профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии, заболевания центральной и периферической нервной системы, аспекты гастроэнтерологической патологии, ревматические заболевания в клинике внутренних болезней, наиболее значимые российские клинические исследования и другие вопросы. Список докладчиков включает терапевтов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининграда и других крупнейших городов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Работа конференции будет проходить 3-4 октября.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центра «Арктика», актовый зал.

3-4 октября - 10.00

Врио заместителя губернатора Александр Хомяков примет участие в пленарном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Северо-Западного федерального округа. Координационный совет будет проходить в Мурманске 3-4 октября. Тема пленарного заседания – «Миграционная политика в сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в регионы Северо-Западного федерального округа, защита их прав и законных интересов».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума, II этаж, малый зал заседаний.

3 октября - 14.00

Встреча с участниками экспедиции научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов», проводившими исследования запасов северных морей. Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» совершило переход из Владивостока в Мурманск для усиления экспедиционных исследований на Северном бассейне. Во время следования Северным морским путем учёные провели работы по изучению запасов Арктики. НИС «Профессор Леванидов» со всеми лабораториями и научным оборудованием будет передано из Тихоокеанского филиала ВНИРО в Полярный филиал (ПИНРО) и останется в Мурманске для дальнейшего выполнения комплексных научных исследований.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 6. ПИНРО.

5 октября

В преддверии Дня учителя (5 октября) активисты ОНФ предлагают организовать съёмку «селфи-роликов» с поздравлениями учителей с праздником. Формат ролика абсолютно свободный: помимо поздравления своего школьного учителя (или учителей) можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные с педагогами.

В конце ролика участник флешмоба передаёт челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику, другу и др., который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом образуется «цепочка воспоминаний» одноклассников о школьных годах с поздравлением своих учителей.

Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) или присылаются на почту 51region@onf.ru (можно личным сообщением в офиц. паблике ВК) до 5 октября соответственно.

Хэштэги флэшмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяМурманск