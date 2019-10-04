г.Мурманск

4 октября - 10.00

Врио заместителя губернатора Александр Хомяков примет участие в пленарном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Северо-Западного федерального округа. Координационный совет проходит в Мурманске 3-4 октября. Тема пленарного заседания – «Миграционная политика в сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в регионы Северо-Западного федерального округа, защита их прав и законных интересов».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума, II этаж, малый зал заседаний.

4 октября - 13.30

Встреча губернатора Андрея Чибиса с лучшими учителями Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

4 октября - 17.00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в праздничном вечере, посвящённом 103-й годовщине образования города Мурманск.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова.

5 октября

В преддверии Дня учителя (5 октября) активисты ОНФ предлагают организовать съёмку «селфи-роликов» с поздравлениями учителей с праздником. Формат ролика абсолютно свободный: помимо поздравления своего школьного учителя (или учителей) можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные с педагогами.

В конце ролика участник флешмоба передаёт челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику, другу и др., который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом образуется «цепочка воспоминаний» одноклассников о школьных годах с поздравлением своих учителей.

Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) или присылаются на почту 51region@onf.ru (можно личным сообщением в офиц. паблике ВК) до 5 октября соответственно.

Хэштэги флэшмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяМурманск