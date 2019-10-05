Делу - время
г.Гаджиево
7 октября - 11.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
г.Мурманск
5 октября
В преддверии Дня учителя (5 октября) активисты ОНФ предлагают организовать съёмку «селфи-роликов» с поздравлениями учителей с праздником. Формат ролика абсолютно свободный: помимо поздравления своего школьного учителя (или учителей) можно вспомнить курьёзные случаи, смешные истории, связанные с педагогами.
В конце ролика участник флешмоба передаёт челлендж своему однокласснику, знакомому, родственнику, другу и др., который тоже расскажет школьную историю или поздравит своего учителя. Таким образом образуется «цепочка воспоминаний» одноклассников о школьных годах с поздравлением своих учителей.
Ролики размещаются 5 октября в социальных сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) или присылаются на почту 51region@onf.ru (можно личным сообщением в офиц. паблике ВК) до 5 октября соответственно.
Хэштэги флэшмоба: #ПоздравьСвоегоУчителя #ОНФденьУчителяМурманск
7 октября – 17.00
Торжественное вручение знаков ГТО. Золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО вручат представителям всех возрастных ступеней.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, каб. 339.