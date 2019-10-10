г.Заозерск

10 октября - 12.00

Тренинг-курс для предпринимателей «Шаг за шагом».

г.Заозерск, пер. Школьный, 10.

г.Гаджиево

10 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

10 октября - 12.00

Состоится пресс-конференция по итогам X Всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства». В пресс-конференции примут участие сотрудники регионального министерства социального развития – представители делегации Мурманской области на форуме, руководители и специалисты учреждений социального обслуживания и образовательных организаций, частных учреждений социального обслуживания.

X Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» состоялась 30 сентября – 3 октября в Калужской области. В ней приняли участие более тысячи человек из 66 субъектов РФ. Мурманская область – единственный субъект, получивший диплом профессионального признания сразу в двух номинациях: «Верное решение» (эффективная организация социального сопровождения семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения) и «Преодолеем вместе» (внедрение эффективных технологий оказания социальной помощи для выхода семей из бедности).

Организатор Всероссийской выставки-форума – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области.

10 октября -13.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится акция День открытых дверей «Буду папой». В рамках мероприятия будущие папы посетят перинатальный центр, где будет проведена встреча с врачами акушерами гинекологами, врачом-психологом, экскурсия.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Тарбаев; член регионального общественного совета по партийному проекту «Здоровое будущее», главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» Александр Залесный.

Традиционно в течение последних 3 лет перинатальный центр проводит «День открытых дверей» для будущих мам. Эти мероприятия помогают будущим мамам более спокойно вступать в родовой процесс, что в конечном итоге сказывается и на благополучном исходе родов. В августе 2019 годы возникла идея, которая ни разу в городе Мурманске не реализовывалась – провести мероприятие похожего формата, но для будущих отцов.

Во время мероприятия будущие папы вместе со своими супругами посетят перинатальный центр, где будет проведена встреча с врачами акушерами-гинекологами, врачом-психологом, состоится экскурсия по перинатальному центру.

г.Мурманск, ул. Лобова, 8. ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр».

10 октября – 14.30

Состоится расширенное заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В заседании примут участие руководители органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области, представители профсоюзов, малого, среднего и крупного бизнеса.

Данное мероприятие станет площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и власти при реализации социально значимых проектов (профориентация молодых специалистов, наставничество и др.).

Участники также обсудят законотворческие инициативы, влияющие на социально-экономическое развитие региона (четырёхдневная рабочая неделя, внесение изменений в региональные законодательные акты по обеспечению контроля и соблюдения требований норм закона об ОСАГО и др.).

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал.