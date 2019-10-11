г.Мурманск

11 октября - 11.00

Рабочая встреча с представителями НО «Фонд развития моногородов». Во встрече, посвященной предоставляемым фондом мерам поддержки, принимают участие специалисты Минэкономразвития и Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Торгово-промышленной палаты Мурманской области, Корпорации развития Мурманской области, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, НМК «ФОРМАП» и Кольской ГМК.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

11 октября - 14.30

Состоится презентация фильма «Дети войны». Мероприятие организовано в рамках празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и реализации федерального партийного проекта «Историческая память» в Мурманской области. В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря регионального отделения Партии Михаил Белошеев; член регионального Общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», директор Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов Любовь Яскунова; представители общественных организаций; пациенты и персонал Дома-интерната для престарелых и инвалидов.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

11 октября - 16.00

Встреча с координатором регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Лесей Колтаковой.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, отдел электронных ресурсов.