снп.Лесозаводский

14 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Гаджиево.

14 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

12 октября - 10.00

Практический тренинг для врачей акушеров-гинекологов. Обучающее мероприятие с использованием симуляционного оборудования по оперативному родоразрешению проводится с целью повышения профессионального уровня врачей акушеров-гинекологов и эффективности использования методов оперативного родоразрешения.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. Мурманский областной клинический многопрофильный центр, конференц-зал.

12 октября - 11.30 и 14.00

Урок-игра, посвященный творчеству писателя Корнея Чуковского. Перед спектаклем «Бармалей» областного театра кукол специалисты и читатели филиала №15 Центральной детской библиотека Мурманска в игровой форме расскажут юным зрителям о писателе Корнее Чуковском и его произведениях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

12 октября - 12.00

Врио заместителя губернатора Александр Хомяков примет участие в торжественной церемонии захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (мемориальный комплекс «Долина Славы».

Всего поисковыми объединениями на Мурманском направлении в 2019 году были обнаружены останки 42 защитников Отечества, трое были опознаны.

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

12 октября - 14.00

Интеллектуальная игра «От великого до смешного». Игра проходит в рамках молодёжного форума инвалидов по зрению Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска».

14 октября - 10.00

Тренинг «Школа предпринимательства» по программам АО «Корпорация «МСП». Курс ведёт сертифицированный тренер Александра Воложинова. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области (https://cppmo.timepad.ru/event/1082507/) или по телефону 8 (8152) 41-07-44.

г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.