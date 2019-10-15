Делу - время
снп.Нивский
15 октября - 9.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
снп.Нивский, ул. Букина, 2
г.Апатиты
15 октября - 10.00
Начало работы Всероссийской научно-технической конференции с участием иностранных специалистов «Цифровые технологии в горном деле».
Конференция, организованная Горным институтом Кольского научного центра РАН, станет площадкой представления и обсуждения современных результатов фундаментальных и прикладных исследований, связанных с использованием цифровых технологий в горном деле. Конференция продлится до 17 октября.
г.Апатиты ул. Ферсмана 24. Горный институт Кольского научного центра РАН.
с.Ловозеро
15 октября - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Мурманск
15 октября - 9.30
Губернатор Андрей Чибис примет участие в открытии Арктической молодёжной медиашколы. Мероприятие посвящено вопросам международного сотрудничества, основным проблемам и перспективам развития Арктики. Участниками медиашколы станут молодые журналисты, блогеры и студенты из России, Беларуси, Эстонии, Германии, Финляндии и Норвегии, интересующиеся проблематикой Арктического региона.
Мероприятие проводится Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в партнерстве с общественной организацией «Русско-Балтийский медиацентр» при поддержке Государственной корпорации «РОСАТОМ», Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), Ассоциации арктических СМИ.
г.Мурманск, атомный ледокол «Ленин».
15 октября - 11.00
Областной тематический семинар для специалистов библиотечного дела. Тема профессиональной встречи – новый российский национальный стандарт составления библиографической записи и описания. В семинаре примут участие специалисты библиотек региона, занимающиеся формированием электронных каталогов, и специалисты библиографических служб. Состоится круглый стол по вопросам корпоративной работы в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область».
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.
15 октября - 14.00
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства губернатор Андрей Чибис проведёт встречу с представителями дорожной отрасли Мурманской области. На встрече состоится вручение региональных наград лучшим работникам дорожного хозяйства региона.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.