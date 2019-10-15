снп.Нивский

15 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

г.Апатиты

15 октября - 10.00

Начало работы Всероссийской научно-технической конференции с участием иностранных специалистов «Цифровые технологии в горном деле».

Конференция, организованная Горным институтом Кольского научного центра РАН, станет площадкой представления и обсуждения современных результатов фундаментальных и прикладных исследований, связанных с использованием цифровых технологий в горном деле. Конференция продлится до 17 октября.

г.Апатиты ул. Ферсмана 24. Горный институт Кольского научного центра РАН.

с.Ловозеро

15 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

15 октября - 9.30

Губернатор Андрей Чибис примет участие в открытии Арктической молодёжной медиашколы. Мероприятие посвящено вопросам международного сотрудничества, основным проблемам и перспективам развития Арктики. Участниками медиашколы станут молодые журналисты, блогеры и студенты из России, Беларуси, Эстонии, Германии, Финляндии и Норвегии, интересующиеся проблематикой Арктического региона.

Мероприятие проводится Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в партнерстве с общественной организацией «Русско-Балтийский медиацентр» при поддержке Государственной корпорации «РОСАТОМ», Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), Ассоциации арктических СМИ.

г.Мурманск, атомный ледокол «Ленин».

15 октября - 11.00

Областной тематический семинар для специалистов библиотечного дела. Тема профессиональной встречи – новый российский национальный стандарт составления библиографической записи и описания. В семинаре примут участие специалисты библиотек региона, занимающиеся формированием электронных каталогов, и специалисты библиографических служб. Состоится круглый стол по вопросам корпоративной работы в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

15 октября - 14.00

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства губернатор Андрей Чибис проведёт встречу с представителями дорожной отрасли Мурманской области. На встрече состоится вручение региональных наград лучшим работникам дорожного хозяйства региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.