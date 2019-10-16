пгт.Умба

17 октября - 16.00

Под председательством первого заместителя прокурора области С.А. Фирсова состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей.

В совещании примут участие представители Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Управления ФНС по Мурманской области, Роспотребнадзора по Мурманской области, Совета Мурманского регионального отделения «Опора России», глава администрации и муниципального образования Терского района, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе в Терском районе, и меры, направленные на развитие предпринимательства в регионе.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 42. Администрация Терского района Мурманской области.

17 октября – 17.00- 18.00

Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Терского района, а также жителей Терского района. Личный приём будет осуществляться без предварительной записи.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 65. Помещение прокуратуры Терского района.

г.Кандалакша

16 октября – 11.45

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Урок, посвященный вопросам энергобезопасности для учеников начальных классов в школе № 19. Урок проведёт специалист филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Ирина Кириллова.

г.Кандалакша, ул. Новая, 1. Школа № 19.

с.Алакуртти

16 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

пгт.Печенга

16 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

с.Териберка

16 октября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

16 октября - 13.45

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

с.Ловозеро

16 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

16 октября – 9.00

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках фестиваля #ВместеЯрче. В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче урок, посвященный энергосбережению, пройдёт во многих общеобразовательных учреждениях Мурманской области. Вместе с педагогами занятия проведут представители профильных предприятий.

В форме познавательной игры ребята познакомятся с правилами, которые помогают сохранять природные ресурсы и энергию. Важной составляющей урока станет обсуждение правил оказания помощи человеку, пострадавшему от удара электрическим током. Кроме того, школьники посмотрят тематические короткометражные фильмы и мультфильмы.

Урок, посвященный энергосбережению, состоится в мурманской школе № 21.

Занятие для учеников 8-9 классов проведет специалист ПАО «ТГК-1» Анастасия Вечирко.

г.Мурманск, ул. Крупской, 26. Школа № 21.

16 октября - 10.00

Пресс-конференция, посвященная Мурманским научным чтениям «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В пресс-конференции примут участие: Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Химчук Елена Павловна – директор Мурманского областного краеведческого музея.

Мурманские научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» пройдут 17-18 октября в формате свободной дискуссии.

г.Мурманск, ул. Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, выставочный зал.

16 октября - 12.00

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках фестиваля #ВместеЯрче состоится в мурманской гимназии № 5. Урок на тему «Энергия атома» проведет специалист Информационного центра по атомной энергии Мурманска Егор Банишевский.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 13. Гимназия № 5.

16 октября - 15.00

Состоится встреча с заместителем командира гидрологического отряда, командиром гидрологической службы капитан-лейтенантом Егором Васильевым. На встрече Егор Михайлович расскажет школьникам, кадетам и участникам военно-патриотических клубов региона о двухмесячной научно-исследовательской экспедиции гидрографического судна «Горизонт» в Баренцевом море, поделится воспоминаниями об арктическом походе гидрографов, расскажет об океанографических работах в ранее неизученных районах.

Организаторы мероприятия – Региональный центр поддержки молодёжи и добровольческих инициатив и Гидрографическая служба ВМФ.

Напосмним, 11 октября гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» под командованием капитана Виталия Хопрячкова вернулось в родную базу Мишуково после арктического похода, длившегося более двух месяцев.

За 65 дней похода гидрографическая группа Арктической океанографической экспедиции провела ряд океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых, выполнила почти 13 тысяч километров маршрутного промера, съемку рельефа дна и гидрологические измерения, обследовала побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный центр поддержки молодёжи и добровольческих инициатив.