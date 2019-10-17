снп.Зареченск

17 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

17 октября - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

пгт.Умба

17 октября - 16.00

Под председательством первого заместителя прокурора области С.А. Фирсова состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей.

В совещании примут участие представители Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Управления ФНС по Мурманской области, Роспотребнадзора по Мурманской области, Совета Мурманского регионального отделения «Опора России», глава администрации и муниципального образования Терского района, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе в Терском районе, и меры, направленные на развитие предпринимательства в регионе.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 42. Администрация Терского района Мурманской области.

17 октября – 17.00- 18.00

Первый заместитель прокурора области Фирсов С.А. проведёт личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Терского района, а также жителей Терского района. Личный приём будет осуществляться без предварительной записи.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 65. Помещение прокуратуры Терского района.

пгт.Никель

17 октября – 13.30

17-18 октября будут проходить IX Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества. Ключевыми темами для обсуждения станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодежного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии будут посвящены туризму, расширению экспортного потенциала приграничья и историческим событиям, связанными с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.

В 13.30 – пленарное заседание – панельная дискуссия «Сотрудничество на Севере». С приветственным словом к участникам IX Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества обратится заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

пгт.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».

17 октября – 18.30

Торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «На Севере жить – с соседями дружить!». В рамках мероприятия состоится показ спектакля Арктического театра «Выкрутасы».

пгт.Никель, ул. Октябрьская, 1. Дворец культуры «Восход».

г.Гаджиево

17 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

17 октября - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Лиинахамари

17 октября - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

п.Корзуново

17 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

г.Апатиты

19 октября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Гонтарь Оксана Борисовна, кандидат биологических наук, врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН. Тема лекции: «Озеленение и благоустройство дворовых территорий».

На дворе осень, но уже пора начинать думать о лете и готовить телегу, согласно поговорке. В субботу мы вместе с врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, членом Русского ботанического общества Оксаной Борисовной Гонтарь поговорим об озеленении и благоустройства придомовых территорий в наших городах. На конкретных примерах будут рассмотрены варианты озеленения, основные правила и возможные ошибки. В заключение лекции будет дана пошаговая инструкция, что делать для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 19.

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

г.Мурманск

17 октября - 14.30

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт-норма жизни») и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» состоится мероприятие общественного контроля хода работ на объекте капитального строительства - межшкольном стадионе в Мурманске (1-2-й этапы). Ввод в эксплуатацию стадиона - 2019 год.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой; региональный координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Круглова; советник губернатора Мурманской области Максим Рудь; председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, член регионального общественного совета партпроекта «Детский спорт» Светлана Наумова; партийный актив.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2.

17 октября - 17.00

Лекция «Новое время» из цикла «Диалог культур во времени и пространстве. Кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер расскажет о культуре эпохи Нового времени.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.

18 октября - 9.30

Стартует Международный круглый стол «Битва за Север. 1944-1945 годы». Круглый стол проходит в рамках проекта «Заполярье 1944–1945: война, повседневность, память» компании «Норникель», и посвящен 75-летию разгрома немецко-фашистких войск в Советском Заполярье, освобождению Северной Норвегии и выходу Финляндии из войны.

В мероприятии примут участие известные историки из Австрии, Норвегии, Финляндии, России (включая Москву, Санкт-Петербург, Архангельск и регионы Мурманской области). Организаторы международного форума – Институт всеобщей истории Российской академии наук, Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН), Мурманский областной художественный музей.

Участники международного круглого стола рассмотрят роль советских войск в освобождении Советского Заполярья, Северной Норвегии, прибытие норвежского воинского контингента в Киркенес осенью 1944 года, последствия Петсамо-Киркенесской операции для северных районов Финляндии и Норвегии, неизвестные сюжеты боевых действий и повседневности Заполярья и многое другое.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

24 октября – 14.00-17.00

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. В рамках обсуждений планируется осветить вопросы хозяйственного освоения земель с точки зрения законодательства об объектах культурного наследия, проведения экспертиз земельных участков, особенности проектирования и проведения работ при строительстве, значение обременений в силу наличия объектов культурного наследия.

Также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики по итогам III квартала 2019 года, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у землепользователей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж, лекционный зал.