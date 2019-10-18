г.Кандалакша

18 октября - 12.00

Круглый стол на тему «Финансовая поддержка социального предпринимательства в Мурманской области» в рамках конференции по развитию социального предпринимательства «Содействуй».

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34.

нп.Белое Море

18 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

18 октября - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Заполярный

18 октября - 16.00

Выездной приём директора Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Пушной

18 октября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

п.Шонгуй

18 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

г.Кировск

18 октября - 10.00

Научно-практическая конференция «История АО «Апатит»: от первых пятилеток до наших дней». Участникам и гостям конференции будет представлена выставка архивных документов по истории комбината из фондов кировского и мурманского госархивов.

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр КФ АО «Апатит», конференц-зал.

г.Апатиты

19 октября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Гонтарь Оксана Борисовна, кандидат биологических наук, врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН.

Тема лекции: «Озеленение и благоустройство дворовых территорий».

На дворе осень, но уже пора начинать думать о лете и готовить телегу, согласно поговорке. В субботу мы вместе с врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, членом Русского ботанического общества Оксаной Борисовной Гонтарь поговорим об озеленении и благоустройства придомовых территорий в наших городах. На конкретных примерах будут рассмотрены варианты озеленения, основные правила и возможные ошибки. В заключение лекции будет дана пошаговая инструкция, что делать для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 19.

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

г.Кола

18 октября – 10.00-13.00

Будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового законодательства работодателями на территории Кольского района по телефону 8 (81553) 3-42-07.

На звонки и вопросы ответит старший помощник прокурора района Глебов Сергей Валерьевич.

г.Кола, Прокуратура Кольского района, тел. 8 (81553) 3-42-07

г.Мурманск

18 октября - 9.30

Стартует Международный круглый стол «Битва за Север. 1944-1945 годы». Круглый стол проходит в рамках проекта «Заполярье 1944–1945: война, повседневность, память» компании «Норникель», и посвящен 75-летию разгрома немецко-фашистких войск в Советском Заполярье, освобождению Северной Норвегии и выходу Финляндии из войны.

В мероприятии примут участие известные историки из Австрии, Норвегии, Финляндии, России (включая Москву, Санкт-Петербург, Архангельск и регионы Мурманской области). Организаторы международного форума – Институт всеобщей истории Российской академии наук, Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН), Мурманский областной художественный музей.

Участники международного круглого стола рассмотрят роль советских войск в освобождении Советского Заполярья, Северной Норвегии, прибытие норвежского воинского контингента в Киркенес осенью 1944 года, последствия Петсамо-Киркенесской операции для северных районов Финляндии и Норвегии, неизвестные сюжеты боевых действий и повседневности Заполярья и многое другое.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

18 октября - 11.00

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведёт заседание областной межведомственной комиссии по организации проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

На заседании будет представлена информация о планируемом переходе Мурманской области на государственную кадастровую оценку всех категорий объектов недвижимости в один год определения кадастровой стоимости. Участники также обсудят результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) Мурманской области по состоянию на 1 января 2019 года.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. II этаж, зал заседаний.

18 октября - 16.30

Состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Битва за Север».

Организаторы расскажут об экспозиции выставки, в которой представлены живописные полотна, фотографии, письма, предметы одежды и быта времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из собрания Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, Городского историко-краеведческого музея города Полярного, Музея истории города Колы и частных коллекций.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

24 октября – 14.00-17.00

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. В рамках обсуждений планируется осветить вопросы хозяйственного освоения земель с точки зрения законодательства об объектах культурного наследия, проведения экспертиз земельных участков, особенности проектирования и проведения работ при строительстве, значение обременений в силу наличия объектов культурного наследия.

Также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики по итогам III квартала 2019 года, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у землепользователей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж, лекционный зал.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.