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Мурманская область. Арктика19.10.19 08:45

Делу - время

г.Ковдор

19 октября - 15.00

Всероссийский молодёжный исторический квест «Арктика» в Ковдоре. В квесте примут участие шесть команд. Ребята познакомятся с историей исследования Арктики и условно пройдут по маршрутам великих полярников.

Организаторы игры – управление культуры Ковдорского района, городской Дворец культуры Ковдора и местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

г.Ковдор, Школьная ул., 2. МАУК «Городской Дворец культуры Ковдора».

г.Апатиты

19 октября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Гонтарь Оксана Борисовна, кандидат биологических наук, врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН.

Тема лекции: «Озеленение и благоустройство дворовых территорий».

На дворе осень, но уже пора начинать думать о лете и готовить телегу, согласно поговорке. В субботу мы вместе с врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, членом Русского ботанического общества Оксаной Борисовной Гонтарь поговорим об озеленении и благоустройства придомовых территорий в наших городах. На конкретных примерах будут рассмотрены варианты озеленения, основные правила и возможные ошибки. В заключение лекции будет дана пошаговая инструкция, что делать для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской  Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 19.

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её  рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

ЗАТО г.Островной

21 октября - 9.30

Цикл образовательных мероприятий «Неделя безопасности на льду». Мероприятия продлятся до 28 октября.

ЗАТО г.Островной, ул. Соловья, 5. Детский сад № 1.

г.Мурманск

19 октября - 12.00

Семинар «Отцы и Дети – обязательства реальные и мнимые» в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». В работе семинара примут участие специалисты управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета. Ведущий семинара – адвокат Владислав Гурылев.

Темами для обсуждения на семинаре станут вопросы ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

21 октября - 18.00

Открытие выставки «Инновации в дизайне Финляндии» в рамках Недели финской культуры «Финская осень в Мурманске». На выставочных панелях будут представлены образцы дизайна от производителей в самых разных отраслях: медицине, туризме, мебельном производстве, информационных технологиях. Посетители также увидят экспонаты, созданные финскими дизайнерами. На открытии выставки представитель Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге расскажет о дизайнерской компании «Маримекко». Состоится показ документального фильма о финской архитектуре, будет работать фотозона «Финский уголок».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, III этаж.

24 октября – 14.00-17.00

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. В рамках обсуждений планируется осветить вопросы хозяйственного освоения земель с точки зрения законодательства об объектах культурного наследия, проведения экспертиз земельных участков, особенности проектирования и проведения работ при строительстве, значение обременений в силу наличия объектов культурного наследия.

Также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики по итогам III квартала 2019 года, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у землепользователей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония,  2-й этаж, лекционный зал.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.

 

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