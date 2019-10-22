г.Апатиты

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

пгт.Сафоново

22 октября – 18.30

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков встретится с жителями пгт. Сафоново.

пгт.Сафоново, ул.Школьная, 10. Школа № 2.

г.Мурманск

22 октября - 12.00

Интеллектуальное шоу «Холодные игры».Очередной сезон интеллектуального шоу «Холодные игры. Киновселенные» проводится среди учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Во второй игре 1/4 чемпионата участвуют команды Дома детского творчества им. Торцева, мурманских гимназий № 5, 6 и 8, школ № 276 и 279 г. Гаджиево, средней школы № 266 г. Снежногорска. Участникам будут предложены задания по российским и зарубежным фильмам: «Александр Невский», «Служили два товарища», «Собачье сердце» и «Гарри Поттер». Автор и организатор командных игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

22 октября - 15.00

Торжественная церемония отправки призывников в части Северного флота.

г.Мурманск, мемориал «Стойкости и мужеству жителей Мурманска в годы Великой Отечественной войны».

24 октября – 14.00-17.00

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. В рамках обсуждений планируется осветить вопросы хозяйственного освоения земель с точки зрения законодательства об объектах культурного наследия, проведения экспертиз земельных участков, особенности проектирования и проведения работ при строительстве, значение обременений в силу наличия объектов культурного наследия.

Также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики по итогам III квартала 2019 года, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у землепользователей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж, лекционный зал.

24 октября – 14.00-16.00

Состоится «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов внутренних дел.

Отвечать на вопросы граждан по телефону 8 (8152) 40-72-63 в УМВД России по Мурманской области будет начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области полковник полиции Пшеничный Михаил Александрович.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.