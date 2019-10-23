г.Апатиты

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

с.Ловозеро

23 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

23 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

23 октября - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

пгт. Мурмаши

23 октября - 15.30

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт. Мурмаши, ул. Причальная, 18.

г.Мурманск

23 октября - 15.00

Международные дебаты на тему «Почему я хочу жить на Севере» с участием школьников из Норвегии и России. В рамках программы «Коларктик 2014-2020» и проекта «Вместе мы сможем» Норвежского Баренц-секретариата Мурманск посетит большая делегация школьников из города Альта провинции Финнмарк. Ребята встретятся с представителями бизнеса, посетят научно-популярный музей «Фокус» и вместе с ровесниками из Мурманска примут участие в дебатах на тему «Почему я хочу жить на Севере».

В Мурманской области в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» реализуется проект «Будь технарём!». Он направлен на повышение мотивации школьников к выбору технических специальностей и работы на Севере.

Проект «Разработка общих подходов к вовлечению молодёжи в научную и техническую среду (Будь технарем)» объединяет организации, университеты, предприятия и муниципалитеты из России, Норвегии и Финляндии. Партнеры проекта заинтересованы в том, чтобы все структуры – от региональных властей до образовательных учреждений всех уровней, от представителей крупного бизнеса до малого и среднего предпринимательства – объединили усилия и поддержали интерес к науке и техническим вопросам у молодежи Баренцева региона.

Среди проектных мероприятий – тематические семинары и круглые столы, мероприятия для школьников с вовлечением бизнес структур, фестивали профессий, научно-технические шоу.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Арктика 3».

24 октября – 14.00-16.00

Состоится «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов внутренних дел.

Отвечать на вопросы граждан по телефону 8 (8152) 40-72-63 в УМВД России по Мурманской области будет начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области полковник полиции Пшеничный Михаил Александрович.

24 октября – 14.00-17.00

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. В рамках обсуждений планируется осветить вопросы хозяйственного освоения земель с точки зрения законодательства об объектах культурного наследия, проведения экспертиз земельных участков, особенности проектирования и проведения работ при строительстве, значение обременений в силу наличия объектов культурного наследия.

Также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики по итогам III квартала 2019 года, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у землепользователей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж, лекционный зал.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.