г.Апатиты

25 октября

Состоится общегородской митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В митинге примут участие учащиеся ВПО «Лидер» МБУДО ДДТ.

г.Апатиты, площадь В.И. Ленина, памятный знак «Землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны».

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

г.Гаджиево

24 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

24 октября - 13.00

Бизнес-обед в рамках программы развития бизнеса «Делай дело». Специальный гость – исполнительный директор НКО «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск» Игорь Стародумов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 19а. Ресторан «Мама на даче».

24 октября – 14.00-16.00

Состоится «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органов внутренних дел.

Отвечать на вопросы граждан по телефону 8 (8152) 40-72-63 в УМВД России по Мурманской области будет начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области полковник полиции Пшеничный Михаил Александрович.

24 октября – 14.00-17.00

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. В рамках обсуждений планируется осветить вопросы хозяйственного освоения земель с точки зрения законодательства об объектах культурного наследия, проведения экспертиз земельных участков, особенности проектирования и проведения работ при строительстве, значение обременений в силу наличия объектов культурного наследия.

Также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики по итогам III квартала 2019 года, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у землепользователей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж, лекционный зал.

24 октября – 14.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт круглый стол для субъектов малого и среднего бизнеса по вопросу участия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Министерства обороны Российской Федерации на территории Мурманской области.

В работе круглого стола примут участие представители Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, малые и средне региональные предприятия, а также представители Северного флота.

Участники обсудят особенности подготовки конкурсной документации при участии в закупках Минобороны, а также вопросы единообразия электронной системы торгов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.ДЦ «Azimut отель Мурманск», зал «Москва».

24 октября - 18.00

Второе заседание молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор». Участники увидят фильм «День, когда родились картины» из документального цикла «Как искусство сотворило мир». После просмотра состоится дискуссия.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13.

26 октября – 11.30-19.30

27 октября – 11.00-17.00

В Мурманске во второй раз пройдут «Дизайн-выходные» – конференция, посвященная территориальному брендингу.

«Дизайн-выходные» – это общественный образовательный проект российского дизайн-сообщества, главными целями которого являются повышение качества дизайна в России, обмен практическими знаниями и выстраивание эффективной коммуникации между столицей и регионами, а также внутри дизайн-сообщества в целом.

26 октября на конференции выступят восемь ведущих дизайнеров России, которые раскроют и обсудят тему территориального брендинга через призму своего опыта в этой сфере. Состоится эксклюзивный показ документального фильма «33 слова о дизайне», который будет представлен его автором. Лекции проекта всегда открыты и носят общеобразовательный характер, подача информации доступна, понятна и интересна широкому кругу зрителей, в том числе и людям, далеким от дизайна. Посещение лектория открыто для всех желающих.

На практикуме, который состоится 27 октября, приглашенные профессионалы вместе с местными дизайнерами займутся созданием фирменных брендов для отдельных территорий Мурманской области. Участие в практикуме возможно по записи, количество мест ограничено. Заявки на участие следует присылать на электронный адрес ksd@murmancluster.ru. В письме необходимо указать свою сферу деятельности и – при наличии дизайнерского опыта – добавить ссылку на портфолио.

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ, IV этаж, актовый зал.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.