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Мурманская область. Арктика25.10.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

25 октября

Состоится общегородской митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В митинге примут участие учащиеся ВПО «Лидер» МБУДО ДДТ.

г.Апатиты, площадь В.И. Ленина, памятный знак «Землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны».

25 октября - 12.00

Заседание регионального экспертного жюри по рассмотрению заявок финального этапа конкурса инновационных проектов молодых ученых «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

25 октября – 14.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проведёт встречу с предпринимателями. В её  рамках будут рассмотрены вопросы реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций и другие актуальные проблемы ведения бизнеса в регионе. Также предпринимателям будут представлены возможности учреждений УФСИН России по Мурманской области для коммерческих структур.

Приглашают заинтересованных представителей бизнес-сообщества принять участие в данном мероприятии. Необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

нп.Высокий

25 октября - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

пгт.Кильдинстрой

25 октября - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

п.Зверосовхоз

25 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск,  ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

25 октября - 15.00

Пресс-конференция руководства и артистов Центрального академического театра Российской армии о гастролях в Мурманской области, приуроченных к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Спектакль театра «Вечно живые» будет показан в Мурманске 25 и 26 октября.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3 Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 октября - 15.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» пройдет «День юного специалиста» по теме «Почему я стал врачом-кардиологом?».  В рамках традиционной профориентационной акции «День юного специалиста» врачи из областного клинического многопрофильного центра расскажут старшеклассникам из профильных классов мурманских школ о врачебной специальности кардиолог. Также для школьников будет организована экскурсия по медицинскому учреждению. 

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия», главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; учащиеся профильных классов образовательных учреждений города Мурманска.

г.Мурманск, улица Володарского, 18а. Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

25 октября - 17.00

Очное занятие в рамках тренинг-курса «Шаг за шагом».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр оказания услуг «Мой бизнес».

26 октября – 11.30-19.30

27 октября – 11.00-17.00

В Мурманске во второй раз пройдут «Дизайн-выходные» – конференция, посвященная территориальному брендингу.

«Дизайн-выходные» – это общественный образовательный проект российского дизайн-сообщества, главными целями которого являются повышение качества дизайна в России, обмен практическими знаниями и выстраивание эффективной коммуникации между столицей и регионами, а также внутри дизайн-сообщества в целом.

26 октября на конференции выступят восемь ведущих дизайнеров России, которые раскроют и обсудят тему территориального брендинга через призму своего опыта в этой сфере. Состоится эксклюзивный показ документального фильма «33 слова о дизайне», который будет представлен его автором. Лекции проекта всегда открыты и носят общеобразовательный характер, подача информации доступна, понятна и интересна широкому кругу зрителей, в том числе и людям, далеким от дизайна. Посещение лектория открыто для всех желающих.

На практикуме, который состоится 27 октября, приглашенные профессионалы вместе с местными дизайнерами займутся созданием фирменных брендов для отдельных территорий Мурманской области. Участие в практикуме возможно по записи, количество мест ограничено. Заявки на участие следует присылать на электронный адрес ksd@murmancluster.ru. В письме необходимо указать свою сферу деятельности и – при наличии дизайнерского опыта – добавить ссылку на портфолио.

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ, IV этаж, актовый зал.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.

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