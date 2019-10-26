ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

26 октября – 11.30-19.30

27 октября – 11.00-17.00

В Мурманске во второй раз пройдут «Дизайн-выходные» – конференция, посвященная территориальному брендингу. Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов примет участие в открытии «Дизайн-выходных».

«Дизайн-выходные» – это общественный образовательный проект российского дизайн-сообщества, главными целями которого являются повышение качества дизайна в России, обмен практическими знаниями и выстраивание эффективной коммуникации между столицей и регионами, а также внутри дизайн-сообщества в целом.

26 октября на конференции выступят восемь ведущих дизайнеров России, которые раскроют и обсудят тему территориального брендинга через призму своего опыта в этой сфере. Состоится эксклюзивный показ документального фильма «33 слова о дизайне», который будет представлен его автором. Лекции проекта всегда открыты и носят общеобразовательный характер, подача информации доступна, понятна и интересна широкому кругу зрителей, в том числе и людям, далеким от дизайна. Посещение лектория открыто для всех желающих.

На практикуме, который состоится 27 октября, приглашенные профессионалы вместе с местными дизайнерами займутся созданием фирменных брендов для отдельных территорий Мурманской области. Участие в практикуме возможно по записи, количество мест ограничено. Заявки на участие следует присылать на электронный адрес ksd@murmancluster.ru. В письме необходимо указать свою сферу деятельности и – при наличии дизайнерского опыта – добавить ссылку на портфолио.

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ, IV этаж, актовый зал.

26 октября - 15.00

Семинар для предпринимателей «Масштабирование бизнеса». Тренер семинара – федеральный бизнес-эксперт Саян Галсандоржиев.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр оказания услуг «Мой бизнес».

27 октября – 12.00

Пройдёт международная просветительская акция «Географический диктант». Диктант организован Русским географическим обществом. Акция объединяет людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий.

Диктант состоит из заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. Задача диктанта - дать возможность каждому участнику получить независимую оценку своих знаний и побудить людей к изучению географии.

Ведущими диктанта на площадке Областной научной библиотеки станут: Наталья Анатольевна Ярагина - доктор биологических наук; Александр Александрович Лозюк - начальник гидрографической службы Северного флота; Елена Дмитриевна Сиеккинен - начальник Мурманского Гидрометцентра; Светлана Петровна Савельева - учёный секретарь Мурманского областного отделения Российского географического общества, Александр Николаевич Суздалев - геофизик гидрометслужбы.

Участниками диктанта могут стать все желающие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

27 октября - 14.00

Мастер-класс «Секреты стендапа» под руководством Дмитрия Амелькина. Жанр стендапа в Мурманске постепенно приобретает все большую популярность. Участники узнают, что такое стендап, как придумать хорошую шутку и овладеть вниманием зрителя. Мероприятие проводится в рамках подготовки к грядущему литературному стендапу «Дронт в бункере».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, Центр знаний.

27 октября – 15.00

Состоится занятие проекта «Школа критики». Участники обсудят роль времени в художественном произведении, познакомятся с понятием «время рассказывания», узнают о способах временнόй организации в литературе: о времени условном и дискретном, циклическом и динамическом, серийном и даже «ветвящемся».

Гости встречи узнают об ученых, предложивших разные концепции времени в литературе, а также смогут сформировать собственный взгляд на то, какой способ временнόй организации в наибольшей степени подходит для современной литературы.

Постоянный ведущий занятий - кандидат филологических наук Иван Чернышов.

На занятие приглашаются молодые литераторы Мурманска, студенты гуманитарных специальностей и старшеклассники, планирующие поступать на филологическое направление, а также все желающие, интересующиеся современной литературой.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

27 октября - 16.00

Установочная встреча участников музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех». В ходе мероприятия состоится презентация проекта и тренинг по тимбилдингу.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

28 октября - 10.00

Квест-игра «Travel-Квест».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

28 октября - 12.00

Урок мужества «Наш Заполярный День Победы», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.