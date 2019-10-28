ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

28 октября - 10.00

Квест-игра «Travel-Квест».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

28 октября - 12.00

Урок мужества «Наш Заполярный День Победы», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 октября – 10.00

Состоится областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2020 год: основные направления, задачи и перспективы». В семинаре примут участие руководители и специалисты муниципальных библиотек Мурманской области. Они обсудят актуальные направления деятельности библиотек в будущем году, первые итоги и дальнейшие планы участия библиотек области в реализации проекта по созданию модельных библиотек в субъектах Российской Федерации. Участникам профессиональной встречи будет представлен опыт привлечения волонтеров и добровольческих учреждений к деятельности библиотек.

В рамках семинара пройдет круглый стол «Фонды библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, продвижение», на котором обсудят итоги исследования фондов библиотек Мурманской области, проведённого в 2019 году.

На семинаре пройдёт экспертная сессия по актуальным вопросам планирования библиотечной деятельности.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

29 октября – 13.00

Состоится бесплатный мастер-класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Удачное направление» в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса с целью популяризации предпринимательства среди населения. Семинар проведёт бизнес-тренер, консультант по SMM, предприниматель, журналист, писатель Анна Чернуха.

Цели и результаты семинара: практикум - постановка целей и задач «Что хочет женщина?»; энергия и ресурсы; стратегия построения личного бренда женщины – лидера; продвижение в социальных сетях; технология сотрудничества и привлечения бизнес-партнёров «С кем работать женщине-лидеру и как найти команду?»; как справляться со стрессом и усталостью.

Продолжительность семинара 3 часа.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1091053/

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Azimut», 2-й этаж.

29 октября – 14.00

Состоится круглый стол «Кольский Север в годы войны 1941-1945 гг.». Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны посещали в качестве военных корреспондентов и в составе фронтовых бригад известные советские писатели: Константин Симонов, Вениамин Каверин, Лев Кассиль и другие. Многие писатели защищали Кольское Заполярье с оружием в руках. Тема войны ярко звучит в творчестве писателей Мурмана послевоенного поколения.

Участники круглого стола: мурманские филологи, писатели, студенты Мурманского арктического государственного университета обсудят военную литературу, тему войны в творчестве литераторов Кольского Севера.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.