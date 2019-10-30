с.Ловозеро

30 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Снежногорск

30 октября - 14.00

Обучающий интенсив «Я волонтёр!».

г.Снежногорск, ул. П.Стеблина, 5. Отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

30 октября - 13.30

Состоится церемония награждения победителей регионального конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н. Букин), посвященного 75-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Организаторами проведения конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области и партийный проект «Единой России» «Историческая память».

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря регионального отделения партии Михаил Белошеев; представители Министерства образования и науки Мурманской области; призеры и победители конкурса – учащиеся образовательных учреждений Мурманской области и их наставники.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, вход со стороны «Театра кукол».

30 октября - 15.00

Состоится мастер-класс по изготовлению экосумок в рамках акции сторонников Партии «Школа здоровья» проекта ЦПГИ и корпоративного волонтерского движения «ДаДобро».

В рамках акции проводятся различные мероприятия, связанных с вопросами экологии, активного долголетия и сохранения здоровья для лиц пенсионного возраста. В октябре ЦПГИ и партнёрские организации (в первую очередь, НКО, медицинские учреждения, органы социальной защиты, волонтеры) уделяют особое внимание этим вопросам.

Мастер-класс по изготовлению эко-сумок направлен на привлечение внимания общественности к таким темам, как необходимость сохранения природы, уменьшения вредного воздействия человека на окружающую среду.

В мероприятии примут участие: региональный координатор ЦПГИ, заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Герман Иванов; учащиеся и педагоги гимназии № 8 г. Мурманска.

г.Мурманска, ул. Книповича, 35/2. Гимназия № 8.

30 октября - 17.00-18.00

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда.

На звонки и вопросы ответит помощник прокурора округа Сухотько Юлия Николаевна по телефону (8152) 42-38-59.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.