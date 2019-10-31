Зима пришла, на дорогах выставили знаки «60 км/час»Центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий
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Мурманская область. Арктика31.10.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

31 октября - 11.00

Заседание комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Будут рассмотрены заявки II этапа конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27.

31 октября - 12.00

Выездное заседание регионального совета руководителей общеобразовательных организаций Мурманской области.

г.Апатиты, ул.Ленина, 11. Гимназия № 1.

г.Снежногорск

31 октября - 14.00

Обучающий интенсив «Я волонтёр!».

г.Снежногорск, ул. П.Стеблина, 5. Отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина,  108.  Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск,  ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

31 октября – 11.00-13.00

В центре занятости населения Мурманска будет проходить ярмарка вакансий Кировского филиала АО «Апатит». На ярмарке будут представлены вакансии инженерно-технических и горнорабочих профессий. Специалисты филиала ОА «Апатит» расскажут о предприятии, перспективах его развития, об условиях труда, квалификационных требованиях и предоставляемых социальных гарантиях.

Всем заинтересованным посетителям ярмарки при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие профессиональное образование или квалификацию, опыт работы.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 48, каб. № 222.

6 ноября - 15.00-20.00

В исполнительных органах государственной власти Мурманской области, органах местного самоуправления Мурманской области проводится Единый день приёма граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В Министерстве экономического развития Мурманской области личный приём граждан проведёт министр Тихонова Елена Михайловна.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Отдел по работе с обращениями граждан административного управления аппарата правительства Мурманской области, 1-й подъезд, кабинет № 13.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

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