г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

1 ноября - 9.00

Заседание комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Состоится обсуждение заявок II этапа конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж.

1 ноября - 11.00

В рамках Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной ко Дню народного единства, состоится написание диктанта. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, 20 из которых – общие для всех и 10 – региональные, уникальные для каждого субъекта Российской Федерации. Для написания диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за правильные ответы на все задания – 100. Регистрация участников диктанта начнётся в 10.15.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. МАГУ.

1 ноября - 11.30

XII Феодоритовские чтения «Христианство на Крайнем Севере»: научно-просветительский лекторий для старшеклассников, посвященный историко-культурному наследию Севера.

В это же время преподаватели школ области в ходе круглого стола обсудят вопросы организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся по региональной истории и краеведению и обменяются мнениями по теме «Христианство как значимый фактор исторического развития Кольского Севера». Каждый участник получит возможность представить эффективные практики и методики работы в этих направлениях.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

2 ноября – 10.00

Открытые слушания Феодоритовских чтений. Начало регистрации участников в 9.30.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

1 ноября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям областных учреждений культуры: акции «Ночь искусств», празднованию Дня народного единства и предстоящему Дню рождения Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

О мероприятиях начала ноября расскажут: Светлана Вагайцева, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея; Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, малая гостиная.

1 ноября - 12.00

Торжественное открытие молодёжного форума «ЭТНОМУРМАН».

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ.

1 ноября - 14.00

На пленарном заседании молодёжного форума «ЭТНОМУРМАН» будут представлены доклады на тему «Этнические стереотипы как феномен культуры» и «Молодёжная политика: возможности самореализации». Тренер из Санкт-Петербурга Ольга Лобанова проведет лекцию «Межкультурные коммуникации».

В первый день работы форума заполярная молодежь примет участие в тренингах «Путь к себе» и «Проектный менеджмент», также состоится круглый стол на тему «Мы» и «Они»: проблема этнокультурных стереотипов».

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ.

2 ноября - 12.00

В рамках молодёжного форума «ЭТНОМУРМАН» пройдут творческие мастерские, интеллектуальная игра «ЭтноКвиз» и марафон #НАЯЗЫКЕМИРА.

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ.

2 ноября - 14.00

Начнёт работу дискуссионная площадка «Технологии успешного межнационального взаимодействия», подготовленная ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Андреем Худолеевым.

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ.

6 ноября - 15.00-20.00

В исполнительных органах государственной власти Мурманской области, органах местного самоуправления Мурманской области проводится Единый день приёма граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В Министерстве экономического развития Мурманской области личный прием граждан проведет министр Тихонова Елена Михайловна.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Отдел по работе с обращениями граждан административного управления аппарата правительства Мурманской области, 1-й подъезд, кабинет № 13.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.