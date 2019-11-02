г.Кандалакша

5 ноября - 17.00

Просмотр фильма «Когда мы едины – мы непобедимы!» в рамках празднования Дня народного единства.

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Подростково-молодёжный клуб «Вектор».

5 ноября - 17.30

Открытый кинопоказ киноленты «А зори здесь… мирные» в рамках открытого показа фильмов «Победа одна на всех», посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

с.Ловозеро

5 ноября - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

2 ноября - 14.00

Начнёт работу дискуссионная площадка «Технологии успешного межнационального взаимодействия», подготовленная ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Андреем Худолеевым.

г.Мурманск, ул.Егорова, 15. МАГУ.

3 ноября - 13.00

Лекция «Система обороны противника на Мурманском направлении в 1941-1944 гг.». В областной научной библиотеке продолжается цикл публичных чтений отделения Российского исторического общества в Мурманске. Лекцию прочитает Дмитрий Дулич. Исследователь расскажет о героическом подвиге бойцов Карельского фронта в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

3 ноября - 13.00

Семейный познавательно-игровой праздник «Широка страна моя родная!». Участники совершат увлекательное виртуальное путешествие по Великой Руси, познакомятся с ее традициями, обычаями и многонациональной культурой, узнают о событиях 1612 года, в память о которых был учрежден День народного единства, вспомнят о подвиге Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Юные читатели примут участие в различных играх, эстафетах и конкурсах, создадут коллаж «Вместе дружная страна».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, I этаж, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.

3 ноября - 13.00

Акция «Быть ребёнком не должно быть больно». Программа акции включает театрализованные представления, мастер-классы, игры, психологическую лабораторию. Участники встретятся с представителями Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области, МЧС России по Мурманской области. С приветственным словом к участникам акции обратится уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган. Акция проводится совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при поддержке министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

5 ноября - 10.00

Информационная акция «Отечеству мы славу воздаем!», посвященная Дню народного единства. Посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России, узнают об истории праздника, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, роли Минина и Пожарского в объединении страны. В рамках информационной акции в 13.00 состоится интеллектуальная игра для студентов «РосКвиз», посвященная историческому прошлому нашей страны, архитектурным памятникам, этнографии и национальным особенностям народов России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

5 ноября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная новым проектам и важным событиям, которые стартуют в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова. До конца года в областной «Кировке» стартует несколько новых проектов среди них «Человек-праздник», «Макароны по-флотски», «Родные люди» и другие.

В пресс-конференции примут участие: Вагайцева Светлана – директор Дворца культуры; Крюкова Екатерина – заместитель директора Дворца культуры; Кучина Жанна – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности; Хаверева Александра – ведущий методист отдела по работе с детьми, подростками и молодёжью.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

6 ноября - 15.00-20.00

В исполнительных органах государственной власти Мурманской области, органах местного самоуправления Мурманской области проводится Единый день приёма граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В Министерстве экономического развития Мурманской области личный прием граждан проведет министр Тихонова Елена Михайловна.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Отдел по работе с обращениями граждан административного управления аппарата правительства Мурманской области, 1-й подъезд, кабинет № 13.

7 ноября - 15.00

Будет проводиться интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню народного единства. Проведёт интеллектуальное соревнование Шадрин Юрий Анатольевич - руководитель Региональной общественной приёмной председателя, депутат Мурманской областной Думы.

Знания в области истории, культуры, политики продемонстрируют участники игры - представители некоммерческих организаций области, национальных сообществ региона, члены партии «Единая Россия». Победители викторины получат дипломы и памятные призы от организаторов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии Д.А. Медведева.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.