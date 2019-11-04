г.Кандалакша

5 ноября - 17.00

Просмотр фильма «Когда мы едины – мы непобедимы!» в рамках празднования Дня народного единства.

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Подростково-молодёжный клуб «Вектор».

5 ноября - 17.30

Открытый кинопоказ киноленты «А зори здесь… мирные» в рамках открытого показа фильмов «Победа одна на всех», посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

с.Ловозеро

5 ноября - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

5 ноября - 10.00

Информационная акция «Отечеству мы славу воздаем!», посвященная Дню народного единства. Посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России, узнают об истории праздника, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, роли Минина и Пожарского в объединении страны. В рамках информационной акции в 13.00 состоится интеллектуальная игра для студентов «РосКвиз», посвященная историческому прошлому нашей страны, архитектурным памятникам, этнографии и национальным особенностям народов России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

5 ноября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная новым проектам и важным событиям, которые стартуют в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова. До конца года в областной «Кировке» стартует несколько новых проектов среди них «Человек-праздник», «Макароны по-флотски», «Родные люди» и другие.

В пресс-конференции примут участие: Вагайцева Светлана – директор Дворца культуры; Крюкова Екатерина – заместитель директора Дворца культуры; Кучина Жанна – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности; Хаверева Александра – ведущий методист отдела по работе с детьми, подростками и молодёжью.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

5 ноября - 18.00

Центр городского развития Мурманской области проводит встречу-дискуссию «Зачем дизайн-код Мурманску? Что без него не так?». К обсуждению организаторы приглашают всех северян, неравнодушных к облику родного города.

Современный город должен быть не только безопасным, но и эстетичным. Визуальный облик города влияет на наше настроение, ощущения, здоровье. Дизайн-код – это четкие и понятные правила оформления города, которые помогают сформировать комфортную, городскую среду. Его внедрение позволит решить многие проблемы.

На дискуссионную встречу приглашают дизайнеров, архитекторов, художников, урбанистов, представителей рекламных агентств и бизнес-сообщества, активных горожан.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.

6 ноября - 15.00-20.00

В исполнительных органах государственной власти Мурманской области, органах местного самоуправления Мурманской области проводится Единый день приёма граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В Министерстве экономического развития Мурманской области личный прием граждан проведет министр Тихонова Елена Михайловна.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Отдел по работе с обращениями граждан административного управления аппарата правительства Мурманской области, 1-й подъезд, кабинет № 13.

7 ноября - 15.00

Будет проводиться интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню народного единства. Проведёт интеллектуальное соревнование Шадрин Юрий Анатольевич - руководитель Региональной общественной приёмной председателя, депутат Мурманской областной Думы.

Знания в области истории, культуры, политики продемонстрируют участники игры - представители некоммерческих организаций области, национальных сообществ региона, члены партии «Единая Россия». Победители викторины получат дипломы и памятные призы от организаторов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии Д.А. Медведева.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.