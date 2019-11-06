г.Полярные Зори

6 ноября - 16.00

Конференция по франчайзингу «Беру бренд».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципального образования.

г.Кировск

9 ноября - 16.30-22.00

В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие – в Мурманской области впервые пройдет «Ночь наук». Для всех желающих с 16.30 до 22.00 сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» проведут научные лекции и практические занятия. Посетителям «Ночи искусств» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, представят прототипы функциональных материалов, познакомят с основами безопасности горной технологии и полезными эко-привычками, расскажут о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярных сияний.

Кроме того, в этот день будут организованы интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

Торжественное открытие «Ночи наук» состоится в 16.30.

г.Кировск, ул. Ленина, 4а.

с.Ловозеро

6 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Заозерск

6 ноября - 12.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Заозерск, ул. Матроса Рябинина, 25.

6 ноября - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

пгт.Молочный

6 ноября - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

6 ноября – 10.00-13.00

Оперативный штаб в Мурманской области проведёт антитеррористическую тренировку с участием экстренных служб и силовых ведомств региона.

В рамках мероприятия на территории МФК «Северное Нагорное» планируется введение ограничения движения, проведение эвакуации посетителей и обслуживающего персонала.

Граждан убедительно просят отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие и не препятствовать работе задействованных в тренировке служб и ведомств.

г.Мурманск, просп. Кольский, 158/1. Территория многофункционального комплекса «Северное Нагорное».

6 ноября - 14.00

В рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» состоится общественный мониторинг обеспечения доступной среды в модельной библиотеке Мурманска. В ходе мероприятия актив партпроекта и представители региональных общественных организаций проверят доступность организации для доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, библиотека на Шабалина в Мурманске стала первой модельной библиотекой в России, которая открылась в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и национального проекта «Культура».

г.Мурманск, ул. Шабалина, 59. Филиал № 24 МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска».

6 ноября - 15.00-20.00

В исполнительных органах государственной власти Мурманской области, органах местного самоуправления Мурманской области проводится Единый день приёма граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В Министерстве экономического развития Мурманской области личный прием граждан проведет министр Тихонова Елена Михайловна.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Отдел по работе с обращениями граждан административного управления аппарата правительства Мурманской области, 1-й подъезд, кабинет № 13.

6 ноября - 16.00

Состоится официальный старт второго этапа всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон». Учредители «Культурного марафона» – Минкультуры России и Минпросвещения России. Организатором определен Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), партнером – ООО «Яндекс», площадка проведения – Яндекс.Учебник.

Напомним, «Культурный марафон» проходит с 1 октября по 14 ноября и состоит из разработанных авторским коллективом тестов, заданий, сценариев уроков, посвященных кино, архитектуре, театру и музыке. Принять участие в проекте могут педагоги (классные руководители, учителя начальных классов, музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, методисты) и школьники 1-11 классов.

В первом этапе, длившемся с 1 по 31 октября, учителям и родителям было необходимо провести занятия в школах или локальных сообществах.

Второй этап – мультимедийное тестирование для школьников – проходит с 1 по 14 ноября. Тесты разработаны для трех возрастных групп: учеников 1-4 классов, 5-9 классов и 10-11 классов. Для участия во втором этапе «Культурного марафона» необходимо зарегистрироваться на портале «Яндекс.Учебник».

«Культурный марафон» открывает проведение апробации межведомственной программы Минкультуры России и Минпросвещения России «Культурный норматив для школьника».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», «Кванториум».

6 ноября – 18.00

Состоится встреча с главным режиссером Драматического театра Северного флота Александром Шарапко. Александр Петрович Шарапко – выпускник Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. Он учился в мастерской знаменитых режиссеров Зиновия Корогодского и Льва Додина.

Драматический театр Северного флота занимает особое место в творческой жизни Александра Шарапко. Именно здесь началось его становление в качестве режиссера. Сегодня в его творческом багаже более 70-ти спектаклей, поставленных в театрах Мурманска, Орла, Иркутска и Санкт-Петербурга. Весной этого года Александр Петрович вернулся в стены родного театра Северного флота и был назначен его главным режиссером.

Дебютной работой после возвращения стала постановка пьесы Исидора Штока «Туман над заливом». Премьера спектакля состоялась 26 октября.

На встрече с мурманчанами Александр Шарапко расскажет о Драматическом театре Северного флота, сути работы режиссера и творческих планах, в его исполнении прозвучат авторские стихи.

Встреча организована в рамках цикла мероприятий «Дни профессий».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

7 ноября - 15.00

Будет проводиться интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню народного единства. Проведёт интеллектуальное соревнование Шадрин Юрий Анатольевич - руководитель Региональной общественной приёмной председателя, депутат Мурманской областной Думы.

Знания в области истории, культуры, политики продемонстрируют участники игры - представители некоммерческих организаций области, национальных сообществ региона, члены партии «Единая Россия». Победители викторины получат дипломы и памятные призы от организаторов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии Д.А. Медведева.

11-16 ноября

В Мурманской области будет проходить региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября - 13.00-15.00

Будет работать открытая выставка участников Региональной бизнес-школе-выставки, XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, состоится публичная презентация исследовательских проектов перед школьным и научным сообществами региона.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября - 15.00

Состоится торжественная церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Особенностью форума в 2019 году станет проведение мероприятий программы «Шаг в будущее» в рамках Федерального проекта «Межгосударственный форум – Соревнование молодых учёных Европейского Союза: региональный и национальный этапы, участие команды Российской Федерации в Соревновании ЕС, подготовка к проведению Соревнования ЕС в России», удостоенного гранта Президента Российской Федерации». Федеральный проект поддержан руководителями Совета Федерации, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Российской академии наук, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Фонда «Сколково», Фонда «Роснано», региональных органов государственной власти, ряда авторитетных образовательных и научных организаций, корпораций и компаний.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.