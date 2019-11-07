г.Кировск

9 ноября - 16.30-22.00

В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие – в Мурманской области впервые пройдет «Ночь наук». Для всех желающих с 16.30 до 22.00 сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» проведут научные лекции и практические занятия. Посетителям «Ночи искусств» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, представят прототипы функциональных материалов, познакомят с основами безопасности горной технологии и полезными эко-привычками, расскажут о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярных сияний.

Кроме того, в этот день будут организованы интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

Торжественное открытие «Ночи наук» состоится в 16.30.

г.Кировск, ул. Ленина, 4а.

г.Гаджиево

7 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 100.

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

7 ноября – 10.00

Состоится Международная конференция «Горизонты Арктики» – одно из ключевых событий туриндустрии Мурманской области. К участию в конференции приглашены руководители Российского экспортного центра, ведущие эксперты по работе с туристическими рынками Индии, Вьетнама и Китая. В рамках поездки в Мурманскую область участники конференции – эксперты по работе с туристическими рынками стран Азиатско-Тихоокеанского региона – также посетят популярные туристические объекты региона: Териберку, Ловозеро, Хибины.

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов примет участие в пленарном заседании конференции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

7 ноября - 11.00

Круглый стол на тему «Роль специальных информационных ресурсов и современных технологий в процессах комплексной реабилитации инвалидов». Руководители общественных организаций Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых обсудят вопросы, связанные с использованием инвалидами по зрению современных технологий и тифлотехнических средств. Состоится знакомство с информационно-ресурсной базой и проектами библиотеки в помощь социокультурной реабилитации людей с проблемами зрения.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

7 ноября - 11.00

Встреча губернатора Андрея Чибиса с делегацией представителей японских деловых кругов, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации господином Тоёхисой Кодзуки.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

7 ноября - 12.00-15.00

Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей Росреестра на базе Первомайского отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

На Дне открытых дверей можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра по вопросам: оформления прав на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде, а также в том случае, если принадлежащая недвижимость находится в другом регионе Российской Федерации; получения сведений о зарегистрированных правах, в том числе об ограничении прав собственника; получения сведений о кадастровой стоимости объекта; как защитить свою недвижимость и др.

г.Мурманск, ул. Щербакова, 26. Первомайское отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

7 ноября – 13.00

В рамках Международной конференции «Горизонты Арктики» состоится мастер-класс «Работа с туристами Азиатско-Тихоокеанского региона».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

7 ноября – 13.30

В рамках Международной конференции «Горизонты Арктики» туроператоры Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона в формате «road show» обсудят с представителями туриндустрии Мурманской области перспективные направления сотрудничества.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

12 ноября - 14.00

На базе Мурманского индустриального колледжа состоится торжественное открытие 5 современных мастерских по компетенциям: Реверсивный инжиниринг; Обработка листового металла; Сварочные технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Фрезерные работы на станках с ЧПУ.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, обсуждение планов работы мастерских, консультации по вопросам вхождения в региональную сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

7 ноября - 15.00

Будет проводиться интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню народного единства. Проведёт интеллектуальное соревнование Шадрин Юрий Анатольевич - руководитель Региональной общественной приёмной председателя, депутат Мурманской областной Думы.

Знания в области истории, культуры, политики продемонстрируют участники игры - представители некоммерческих организаций области, национальных сообществ региона, члены партии «Единая Россия». Победители викторины получат дипломы и памятные призы от организаторов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии Д.А. Медведева.

7 ноября - 17.00

Лекция «Культура XX века» из цикла «Диалог культур во времени и пространстве». Ведущий лектория – кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер расскажет о культуре XX века. Более подробно лектор остановится на понятиях модернизма и постмодернизма, их философском основании, приведет классические примеры этих направлений в искусстве и литературе. Также речь пойдет о технических видах искусства, массовой культуре.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.

8 ноября – 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная гастролям в Мурманске Архангельского театра драмы им.М.В. Ломоносова. Гастроли проходят в рамках Всероссийского театрального марафона.

На вопросы журналистов ответят руководители Архангельского театра драмы и Мурманского областного драматического театра.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

10 ноября – 12.00-18.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках Туристической площадки состоится открытие II выставки «Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market».

г.Мурманск, ул.Рогозерская, 4. ТРК «PLAZMA».

7 ноября – 20.30

В рамках Международной конференции «Горизонты Арктики» состоится гала-ужин для участников конференции. Будет организована дегустация блюд Арктической кухни, а также блюд, адаптированных для азиатских туристов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 52. Кафе «Грей гус», II этаж.

11-16 ноября

В Мурманской области будет проходить региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября – 10.00-20.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоятся обучающие тренинги на тему «Как продавать без скидок», «Как привлекать новых и удерживать старых клиентов».

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан».

11 ноября - 13.00-15.00

Будет работать открытая выставка участников Региональной бизнес-школе-выставки, XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, состоится публичная презентация исследовательских проектов перед школьным и научным сообществами региона.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября - 15.00

Состоится торжественная церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Особенностью форума в 2019 году станет проведение мероприятий программы «Шаг в будущее» в рамках Федерального проекта «Межгосударственный форум – Соревнование молодых учёных Европейского Союза: региональный и национальный этапы, участие команды Российской Федерации в Соревновании ЕС, подготовка к проведению Соревнования ЕС в России», удостоенного гранта Президента Российской Федерации». Федеральный проект поддержан руководителями Совета Федерации, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Российской академии наук, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Фонда «Сколково», Фонда «Роснано», региональных органов государственной власти, ряда авторитетных образовательных и научных организаций, корпораций и компаний.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 ноября – 10.00-20.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоятся обучающие тренинги «Туризм как двигатель экономики региона» и «Формирование цены турпродукта».

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан».

13 ноября – 10.00-15.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоится двухсторонний российско-норвежский семинар «Арктические границы за рубежом».

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.