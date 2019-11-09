г.Кировск

9 ноября - 16.30-22.00

В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие – в Мурманской области впервые пройдет «Ночь наук». Для всех желающих с 16.30 до 22.00 сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» проведут научные лекции и практические занятия. Посетителям «Ночи искусств» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, представят прототипы функциональных материалов, познакомят с основами безопасности горной технологии и полезными эко-привычками, расскажут о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярных сияний.

Кроме того, в этот день будут организованы интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

Торжественное открытие «Ночи наук» состоится в 16.30.

г.Кировск, ул. Ленина, 4а.

г.Апатиты

9 ноября - 16.00

Состоится лекция «Вода, вино и бензин, или почему эти жидкости объединил свинец?». Вместе с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН Захаром Слуковским мы познакомимся с историей использования свинца людьми от первых веков до нашей эры до современного времени. Будет рассказано, где и зачем свинец применяется и почему в некоторых областях от него очень сложно было отказаться долгие годы. Кто такой Томас Миджли и почему его можно назвать одним из злых гениев ХХ века? На примере исследования донных отложений озер узнаем, почему мы до сих пор пожинаем плоды исторического использования свинца в промышленности по всему миру.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 и 10 ноября - 11.00

Семинар для специалистов. «Инновационные технологии в работе с молодёжью».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

10 ноября – 12.00-18.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках Туристической площадки состоится открытие II выставки «Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market».

г.Мурманск, ул.Рогозерская, 4. ТРК «PLAZMA».

10 ноября - 12.00

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов примет участие в открытии II туристической выставки «Мурманская ярмарка путешествий / Murman Travel Market». Выставка организована в рамках VI Международной туристической площадки «Сделано в Арктике / «Made in Arctic» и призвана познакомить жителей и гостей региона с туристическими предложениями региональных компаний на зимний сезон 2019-2020.

г.Мурманск, ул. Рогозерская, 4. ТРК «PLAZMA».

10 ноября - 13.00

В Мурманской области продолжается реализация проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Диалог на равных». Его откроет встреча с мурманским блогером Верой Едуновой, которая поделится опытом и личными правилами расстановки приоритетов. Тема дискуссии «Как стать суперменом своей жизни».

Образовательный проект «Диалог на равных» призван доказать студентам, что в современной России есть все возможности для того, чтобы стать успешным. Формат «Диалога на равных» предполагает встречи-дискуссии с участием экспертов по различным направлениям.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

11-16 ноября

В Мурманской области будет проходить региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября – 10.00-20.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоятся обучающие тренинги на тему «Как продавать без скидок», «Как привлекать новых и удерживать старых клиентов».

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан».

11 ноября - 10.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в торжественном открытии XIV специализированной выставки-конференции «СевТЭК – 2019».

г.Мурманск, пр. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», зал «Азимут».

11 ноября - 13.00-15.00

Будет работать открытая выставка участников Региональной бизнес-школе-выставки, XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, состоится публичная презентация исследовательских проектов перед школьным и научным сообществами региона.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

11 ноября - 13.00

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» состоится общественный мониторинг хода реализации национального проекта «Культура» на территории Мурманской области. Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» состоит из шести направлений, одно из которых – «Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств».

В ходе мониторинга будет проведена проверка обеспечения Мурманского колледжа искусств инструментами, оборудованием и материалами.

На финансирование направления «Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств» в Мурманской области в 2019 году из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 26 миллионов рублей (24 миллиона рублей – из федерального, 2 миллиона – из регионального), из них – более 14 миллионов рублей получил Мурманский колледж искусств, как единственное среднее специальное учебное заведение в регионе.

Всего же в этом году в проекте приняли участие 5 учреждений: ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» (г. Мурманск), МБДУО «ДШИ им. А.С. Розанова» (г. Кировск), МАУДО «Детская школа искусств» (Ковдорский район), Учреждение дополнительного образования Школа искусств Ловозерский район (п. Ревда), МБУДО «Детская школа искусств» (Терский район, пгт. Умба).

В мероприятии примут участие: министр культуры, искусства и молодежной политики Мурманской области Евгений Гоман; председатель общественного совета партпроекта «Культура малой Родины», заместитель секретаря регионального отделения Партии Герман Иванов; партийный актив.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

11 ноября - 15.00

Состоится торжественная церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Особенностью форума в 2019 году станет проведение мероприятий программы «Шаг в будущее» в рамках Федерального проекта «Межгосударственный форум – Соревнование молодых учёных Европейского Союза: региональный и национальный этапы, участие команды Российской Федерации в Соревновании ЕС, подготовка к проведению Соревнования ЕС в России», удостоенного гранта Президента Российской Федерации». Федеральный проект поддержан руководителями Совета Федерации, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Российской академии наук, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Фонда «Сколково», Фонда «Роснано», региональных органов государственной власти, ряда авторитетных образовательных и научных организаций, корпораций и компаний.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 ноября – 10.00-20.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоятся обучающие тренинги «Туризм как двигатель экономики региона» и «Формирование цены турпродукта».

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан».

12 ноября – 10.00

В Мурманске в рамках выставки-конференции «СевТЭК-2019» ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведут круглый стол на тему «Образцовые практики управления домом». Представители органов власти, энергетики и руководители управляющих организаций из Мурманска, Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы обсудят вопрос перехода на прямые договоры с исполнителями коммунальных услуг, обменяются опытом выстраивания отношений с потребителями, представят портрет образцового потребителя.

Ежегодно ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» составляют рейтинг потребителей тепловой энергии. С 2016 года на основе рейтинга реализуется проект «Образцовый управдом». В рамках круглого стола будут награждены лучшие управленцы в зоне работы «ТГК-1», «Мурманской ТЭЦ» и филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Отель «Aзимут», зал «Москва».

12 ноября - 14.00

На базе Мурманского индустриального колледжа состоится торжественное открытие 5 современных мастерских по компетенциям: Реверсивный инжиниринг; Обработка листового металла; Сварочные технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Фрезерные работы на станках с ЧПУ.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, обсуждение планов работы мастерских, консультации по вопросам вхождения в региональную сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

13 ноября – 10.00-15.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоится двухсторонний российско-норвежский семинар «Арктические границы за рубежом».

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

13 ноября - 11.00

Состоится пресс-конференция, посвященная крупнейшему деловому событию Мурманской области – бесплатному предпринимательскому форуму «Мой бизнес», который состоится 26 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. ЦОУ «Мой бизнес».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.