с.Ловозеро

12 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

19 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

пгт.Мурмаши

12 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г.Североморск

12 ноября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

12-16 ноября

В Мурманской области проходит региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

12 ноября – 10.00-20.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоятся обучающие тренинги «Туризм как двигатель экономики региона» и «Формирование цены турпродукта».

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ДЦ «Меридиан».

12 ноября – 10.00

В Мурманске в рамках выставки-конференции «СевТЭК-2019» ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведут круглый стол на тему «Образцовые практики управления домом». Представители органов власти, энергетики и руководители управляющих организаций из Мурманска, Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы обсудят вопрос перехода на прямые договоры с исполнителями коммунальных услуг, обменяются опытом выстраивания отношений с потребителями, представят портрет образцового потребителя.

Ежегодно ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» составляют рейтинг потребителей тепловой энергии. С 2016 года на основе рейтинга реализуется проект «Образцовый управдом». В рамках круглого стола будут награждены лучшие управленцы в зоне работы «ТГК-1», «Мурманской ТЭЦ» и филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Отель «Aзимут», зал «Москва».

12 ноября - 10.30

Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной диабетологии». Лекции для врачей Мурманской области по актуальным вопросам диабетологии будут читать специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им И.П. Павлова.

Работу конференции откроют консультант управления организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Мурманской области Венера Мешкова и главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Мурманской области, врач-эндокринолог консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Елена Чистякова.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, большой конференц-зал.

12 ноября - 14.00

На базе Мурманского индустриального колледжа состоится торжественное открытие 5 современных мастерских по компетенциям: Реверсивный инжиниринг; Обработка листового металла; Сварочные технологии; Токарные работы на станках с ЧПУ; Фрезерные работы на станках с ЧПУ.

В программе мероприятия - знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, программным обеспечением, модернизированными мастерскими и лабораториями, обсуждение планов работы мастерских, консультации по вопросам вхождения в региональную сеть ведущих предприятий в области машиностроения Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

13 ноября – 10.00-15.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоится двухсторонний российско-норвежский семинар «Арктические границы за рубежом».

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

13 ноября - 10.00

Начнёт работу 12-я международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом».

На настоящий момент на конференцию зарегистрировались более 100 участников, среди которых: ООО «Новатэк-Мурманск», ООО «Газпром нефть шельф», ФГУП «Атомфлот», АО Межрегионтрубопроводстрой, ПАО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Газпромфлот», Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», ФАУ «Российский морской регистр судоходства», АО «Буксир», Мурманский государственный технический университет, Мурманский арктический государственный университет, ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», Мурманский филиал Академии им.Макарова, ООО «Самскип СПБ», ООО «Кольский фарватер», ООО «Ван Оорд», ООО «ТНГ групп», РГО Татарстана (региональное отделение), Краснодарский компрессорный завод, ООО «Сорэкс», фонд «Нансен центр», ООО «Мортранс», ООО «Универсальная транспортная группа», ООО «СорэксМед», Баренцевоморское отделение Фонда дикой природы, ООО «Боскалис», ООО «Арктический трест инженерно-строительных изысканий», ООО «Гекон», ООО «Ден Рус», ООО «ЭЛА КонтейнерРУ», ЗАО «РОКОС», Тоцци, РН-Лавна, Центр метрологии и стандартизации, АО «Кольская ЭРА» и многие другие компании, а также Посольство Канады, Генеральное консульство Южной Кореи в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Королевства Норвегии в Мурманске и многие другие.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», 2-й этаж.

13 ноября - 11.00

Состоится пресс-конференция, посвященная крупнейшему деловому событию Мурманской области – бесплатному предпринимательскому форуму «Мой бизнес», который состоится 26 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель Azimut, зал «Москва».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 ноября – 13.00

Состоится мероприятие проекта «Диалог на равных», в рамках которого пройдёт встреча с Денисом Шалабановым. Тема встречи: КВН как стиль жизни.

Денис Шалабанов - актер и автор команды КВН «Сборная Мурманска», редактор-руководитель Мурманской молодежной лиги КВН. Он расскажет интересную информацию о клубе веселых и находчивых, поделится секретами успеха «Сборной Мурманска», вместе с молодёжью он разберет ситуацию с КВН в регионе и покажет для чего нужен КВН в жизни.

«Диалог на Равных» - это проект Федерального агентства по делам молодёжи.

В Мурманской области в рамках данного проекта пройдёт декада встреч с интересными, успешными и известными людьми региона, которые поделятся секретами своего успеха, обсудят острые и важные проблемы и ответят на любые вопросы.

Мероприятие наглядно демонстрирует молодёжи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Вас ждёт - интересная дискуссия, живая атмосфера и непринужденная беседа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.