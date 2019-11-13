г.Кировск

20 ноября - 16.00

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в городской детско-юношеской библиотеке специалисты центра социальной поддержки населения ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» проведут консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Апатиты

16 ноября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор - Горбачев Алексей Анатольевич, главный технолог АО «Апатитыводоканал». Тема лекции: «Потому что без воды…».

В ближайшую субботу слушатели лектория смогут узнать об истории водоснабжения, особенностях водоснабжения в Апатитско-Кировском районе, о том, откуда поступает вода в наши дома и что с ней происходит с момента забора и до момента подачи в наши квартиры.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 19.

г.Мончегорск

13 ноября - 11.00

Областной семинар «Проектная деятельность как действенный инструмент развития социальной сферы и внедрения передовых форм и методов работы».

В семинаре примут участие представители администрации Мончегорска, АО «Кольская ГМК», министерства социального развития региона, члены Попечительского совета, руководители и специалисты учреждений социального обслуживания населения.

г.Мончегорск, ул. Строительная, 5. Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

13-16 ноября

В Мурманской области проходит региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

13 ноября – 10.00-15.00

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic / Сделано в Арктике». В рамках мероприятий состоится двухсторонний российско-норвежский семинар «Арктические границы за рубежом».

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

13 ноября - 10.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова примет участие в XII международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом». В крупном отраслевом мероприятии ежегодно принимают участие более 100 компаний нефтегазового сектора, специализирующихся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, компании-поставщики нефтегазовой промышленности, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, органы власти.

Мероприятие организовано Ассоциацией подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж.

13 ноября - 10.00

Начнёт работу 12-я международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом».

На настоящий момент на конференцию зарегистрировались более 100 участников, среди которых: ООО «Новатэк-Мурманск», ООО «Газпром нефть шельф», ФГУП «Атомфлот», АО Межрегионтрубопроводстрой, ПАО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Газпромфлот», Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», ФАУ «Российский морской регистр судоходства», АО «Буксир», Мурманский государственный технический университет, Мурманский арктический государственный университет, ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», Мурманский филиал Академии им.Макарова, ООО «Самскип СПБ», ООО «Кольский фарватер», ООО «Ван Оорд», ООО «ТНГ групп», РГО Татарстана (региональное отделение), Краснодарский компрессорный завод, ООО «Сорэкс», фонд «Нансен центр», ООО «Мортранс», ООО «Универсальная транспортная группа», ООО «СорэксМед», Баренцевоморское отделение Фонда дикой природы, ООО «Боскалис», ООО «Арктический трест инженерно-строительных изысканий», ООО «Гекон», ООО «Ден Рус», ООО «ЭЛА КонтейнерРУ», ЗАО «РОКОС», Тоцци, РН-Лавна, Центр метрологии и стандартизации, АО «Кольская ЭРА» и многие другие компании, а также Посольство Канады, Генеральное консульство Южной Кореи в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Королевства Норвегии в Мурманске и многие другие.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», 2-й этаж.

13 ноября - 11.00

Состоится пресс-конференция, посвященная крупнейшему деловому событию Мурманской области – бесплатному предпринимательскому форуму «Мой бизнес», который состоится 26 ноября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut», зал «Москва».

13 ноября - 14.00

Пресс-конференция, посвященная участию команды Мурманской области в V Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Участники пресс-конференции: Савенков Андрей Анатольевич – лидер региональной команды, руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области, заместитель директора Мурманского колледжа экономики и информационных технологий; Ермоленко Артем Алексеевич – участник Национального чемпионата в компетенции «Предпринимательство. Специалисты», председатель Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина плюс»; Рык Алена Викторовна – участница Национального чемпионата в компетенции «Бисероплетение. Студенты», победитель III Национального чемпионата «Абилимпикс» ( 2017 г .), студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий; Фогт Ирина Александровна – эксперт в компетенции «Администрирование баз данных», преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий; Квашнина Елена Евгеньевна – эксперт в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет», преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» состоится 18-22 ноября в Москве.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. Мурманский колледж экономики и информационных технологий, каб. 110.

13 ноября - 15.00

III дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике «Малые города – большие возможности». В работе Дискуссионного клуба примут участие заместитель губернатора Евгений Никора, директор Центра городского развития Мурманской области Ольга Вовк, помощник губернатора Зинаида Разживина.

В рамках встречи российские и зарубежные эксперты обсудят вопросы, представляющие особую важность для арктических муниципалитетов, в том числе внедрение технологий «умного города», повышение безопасности, качества и оптимизация пропускной способности дорог, формирование комфортной городской среды и современный дизайн арктических городов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, зал «Okean hall».

13 ноября - 15.00

На базе Мурманской детской областной клинической больницы пройдёт «День юного специалиста» по теме: «Почему я стал педиатром?» в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее».

«День юного специалиста» - акция профориентационного характера в рамках партпроекта «Здоровое будущее», в которой участвуют учащиеся химико-биологических классов образовательных учреждений г. Мурманска. Акция реализуется с 2017 года.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; учащиеся образовательных учреждений г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская областная клиническая больница.

13 ноября – 19.00

Состоится дискуссионная встреча «Дизайн-код: примеры реализации в России и мире» в Мурманской областной научной библиотеке. В областной научной библиотеке стартовал цикл встреч, посвященных визуальному облику Мурманска.

Участниками первой дискуссии, прошедшей 5 ноября, стали архитекторы, художники, представители городской администрации, журналисты, неравнодушные горожане. Они говорили о дизайн-коде Мурманска – едином стиле оформления улиц, малых архитектурных и скульптурных форм, освещения, наружной рекламы.

На второй встрече мурманский дизайнер Саша Лисовик расскажет, как принципы дизайн-кода города применяются в российских и зарубежных городах.

Открытые дискуссии организованы Центром городского развития Мурманской области. В настоящее время формируется рабочая группа, которая будет работать над стилевой идентичностью столицы Заполярья.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

14 ноября – 15.00

Состоится познавательная программа «Свобода от отходов». В программе примут участие молодые мурманчане. Темой встречи станет проблема загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты.

Школьники узнают, в чем состоит проблема отходов и почему её решение так актуально сегодня. Викторина и игровые задания помогут вспомнить, какие бывают виды отходов, узнать сроки их разложения и выяснить способы обращения с мусором.

В рамках мероприятия пройдет экологическая PR-акция «Лента Мёбиуса» совместно с общественным объединением «Союз юных мурманчан».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

15 ноября – 11.00-14.00

Состоится 22-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2019 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почетным знаком Программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам Региональной комиссии по качеству, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» приняли участие 33 наименования продукции и услуг от 20 предприятий, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 6 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция ООО «МПЗ Окраина», ООО «Полярис», услуги производственно-технического назначения ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, услуги для населения ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБУЗ «Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова ФМБА России». Трём товарам и услугам присвоен статус «Новинка года».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Конференц-зал, 2-й этаж.

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 ноября – 13.00

Состоится мероприятие проекта «Диалог на равных», в рамках которого пройдёт встреча с Денисом Шалабановым. Тема встречи: КВН как стиль жизни.

Денис Шалабанов - актер и автор команды КВН «Сборная Мурманска», редактор-руководитель Мурманской молодежной лиги КВН. Он расскажет интересную информацию о клубе веселых и находчивых, поделится секретами успеха «Сборной Мурманска», вместе с молодёжью он разберет ситуацию с КВН в регионе и покажет для чего нужен КВН в жизни.

«Диалог на Равных» - это проект Федерального агентства по делам молодёжи.

В Мурманской области в рамках данного проекта пройдёт декада встреч с интересными, успешными и известными людьми региона, которые поделятся секретами своего успеха, обсудят острые и важные проблемы и ответят на любые вопросы.

Мероприятие наглядно демонстрирует молодёжи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Вас ждёт - интересная дискуссия, живая атмосфера и непринужденная беседа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.