снп.Зареченск

14 ноября - 12.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

14 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Кировск

14 ноября - 10.00

IX международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» – «Устойчивое развитие горнопромышленного комплекса Арктики на основе стратегического партнерства» «МГПК БЕАР – 2019». В мероприятиях конференции планируется участие губернатора Мурманской области.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

20 ноября - 16.00

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в городской детско-юношеской библиотеке специалисты центра социальной поддержки населения ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» проведут консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Апатиты

16 ноября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор - Горбачев Алексей Анатольевич, главный технолог АО «Апатитыводоканал». Тема лекции: «Потому что без воды…».

В ближайшую субботу слушатели лектория смогут узнать об истории водоснабжения, особенностях водоснабжения в Апатитско-Кировском районе, о том, откуда поступает вода в наши дома и что с ней происходит с момента забора и до момента подачи в наши квартиры.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 19.

г.Гаджиево

14 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

пгт.Мурмаши

14 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

14-16 ноября

В Мурманской области проходит региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

14 ноября - 8.30

Состоится встреча губернатора Мурманской области с делегацией статс-секретаря МИД Королевства Норвегия господина Йенса Фрёлих Холте.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

14 ноября - 10.00

Научно-практическая конференция «Арктика сквозь века и границы». В конференции, примут участие преподаватели и студенты вузов, сотрудники и руководители музеев, библиотек, архивов. Они обсудят широкий круг вопросов исторического развития Арктики. Особое внимание будет уделено истории научных исследований в Арктике, арктическому судоходству, освоению и колонизации Крайнего Севера, культурному и документальному наследию, обеспечению безопасности в Арктике, современному восприятию Арктики в России, самоидентификации жителей Арктики, актуальным проблемам истории Крайнего Севера.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, большой зал.

14 ноября - 10.00

Юбилейный областной марафон педагогического опыта и мастерства «Моя педагогическая находка».

Областному марафону педагогического опыта и мастерства – 10 лет. Заявки на участие в марафоне подали более 100 педагогов Мурманска и области. Они примут участие в работе секций педагогического опыта и мастерства «Моя педагогическая находка», где проведут мастер-классы и поделятся педагогическим опытом. Для участников и гостей будут организованы выставка в формате «фотосушка» из 200 фотографий, юбилейная фотозона, видеопутешествие-воспоминание. Состоится награждение образовательных организаций – активных участников марафона.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж.

14 ноября - 14.00

Пресс-конференция, посвященная проведению соревнований по спортивной борьбе «Северное сияние». Участники пресс-конференции: Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Кошелев Роман Вячеславович – председатель федерации спортивной борьбы Мурманской области; Хотешов Борис Федорович – заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области, главный судья соревнований; Петров Андрей Львович – заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж, конференц-зал.

14 ноября – 15.00

Состоится познавательная программа «Свобода от отходов». В программе примут участие молодые мурманчане. Темой встречи станет проблема загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты.

Школьники узнают, в чем состоит проблема отходов и почему её решение так актуально сегодня. Викторина и игровые задания помогут вспомнить, какие бывают виды отходов, узнать сроки их разложения и выяснить способы обращения с мусором.

В рамках мероприятия пройдет экологическая PR-акция «Лента Мёбиуса» совместно с общественным объединением «Союз юных мурманчан».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

15 ноября – 11.00-14.00

Состоится 22-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2019 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почетным знаком Программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам Региональной комиссии по качеству, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» приняли участие 33 наименования продукции и услуг от 20 предприятий, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 6 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция ООО «МПЗ Окраина», ООО «Полярис», услуги производственно-технического назначения ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, услуги для населения ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБУЗ «Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова ФМБА России». Трём товарам и услугам присвоен статус «Новинка года».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Конференц-зал, 2-й этаж.

15 ноября - 17.00

Состоится XXX конференция Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе конференции планируют принять участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» А.А. Турчак и губернатор Мурманской области, исполняющий полномочия секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 ноября – 13.00

Состоится мероприятие проекта «Диалог на равных», в рамках которого пройдёт встреча с Денисом Дмитриевым. Тема встречи: КВН как стиль жизни.

Денис Дмитриев – актер команды КВН «Сборная Мурманска», актёр Мурманского областного театра кукол. Он расскажет интересную информацию о клубе весёлых и находчивых, поделится секретами успеха «Сборной Мурманска», вместе с молодёжью он разберёт ситуацию с КВН в регионе и покажет для чего нужен КВН в жизни.

«Диалог на Равных» - это проект Федерального агентства по делам молодежи.

В Мурманской области в рамках данного проекта пройдет декада встреч с интересными, успешными и известными людьми региона, которые поделятся секретами своего успеха, обсудят острые и важные проблемы и ответят на любые вопросы.

Мероприятие наглядно демонстрирует молодёжи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Вас ждёт - интересная дискуссия, живая атмосфера и непринужденная беседа.

Приглашаем всех жителей и гостей города Мурманска и Мурманской области принять участие в проекте!

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.