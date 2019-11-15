Терский район

18 ноября – 14.00-17.30

В прокуратуре Терского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда.

Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815-59) 5-03-45.

г.Кировск

20 ноября - 16.00

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в городской детско-юношеской библиотеке специалисты центра социальной поддержки населения ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» проведут консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Апатиты

16 ноября - 14.00

Мурманская область присоединяется к масштабному проекту Роспатриотцентра «Диалоги с Героями», в рамках которого в регионах проходят встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации.

На первой для нашего региона встрече в рамках проекта воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, кадеты, юнармейцы и старшеклассники Мурманской области смогут лично пообщаться с Героем России, участником Первой чеченской войны, подполковником Альбертом Чириковым.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

16 ноября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор - Горбачев Алексей Анатольевич, главный технолог АО «Апатитыводоканал». Тема лекции: «Потому что без воды…».

В ближайшую субботу слушатели лектория смогут узнать об истории водоснабжения, особенностях водоснабжения в Апатитско-Кировском районе, о том, откуда поступает вода в наши дома и что с ней происходит с момента забора и до момента подачи в наши квартиры.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 19.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

15 и 16 ноября

В Мурманской области проходит региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

15 ноября – 11.00-14.00

Состоится 22-я областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества 2019 года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни, а также меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в современных условиях.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года», федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почётным знаком Программы «Отличник качества», а также Почетным знаком «За достижения в области качества», присуждаемой специалистам Региональной комиссии по качеству, руководителям и ведущим специалистам предприятий и организаций, презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» приняли участие 33 наименования продукции и услуг от 20 предприятий, 28 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 16 товаров и услуг от 12 предприятий, 6 признаны лауреатами Конкурса, среди них продукция ООО «МПЗ Окраина», ООО «Полярис», услуги производственно-технического назначения ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, услуги для населения ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБУЗ «Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова ФМБА России». Трём товарам и услугам присвоен статус «Новинка года».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Конференц-зал, 2-й этаж.

15 ноября - 14.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт заседание оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

15 ноября - 15.00

Мурманская область присоединяется к масштабному проекту Роспатриотцентра «Диалоги с Героями», в рамках которого в регионах проходят встречи молодёжи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации.

На первой для нашего региона встрече в рамках проекта воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, кадеты, юнармейцы и старшеклассники Мурманской области смогут лично пообщаться с Героем России, участником Первой чеченской войны, подполковником Альбертом Чириковым.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив.

15 ноября - 17.00

Состоится XXX конференция Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе конференции планируют принять участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» А.А. Турчак и губернатор Мурманской области, исполняющий полномочия секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 ноября – 13.00

Состоится мероприятие проекта «Диалог на равных», в рамках которого пройдёт встреча с Денисом Дмитриевым. Тема встречи: КВН как стиль жизни.

Денис Дмитриев – актер команды КВН «Сборная Мурманска», актёр Мурманского областного театра кукол. Он расскажет интересную информацию о клубе весёлых и находчивых, поделится секретами успеха «Сборной Мурманска», вместе с молодёжью он разберёт ситуацию с КВН в регионе и покажет для чего нужен КВН в жизни.

«Диалог на Равных» - это проект Федерального агентства по делам молодежи.

В Мурманской области в рамках данного проекта пройдет декада встреч с интересными, успешными и известными людьми региона, которые поделятся секретами своего успеха, обсудят острые и важные проблемы и ответят на любые вопросы.

Мероприятие наглядно демонстрирует молодёжи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Вас ждёт - интересная дискуссия, живая атмосфера и непринужденная беседа.

Приглашаем всех жителей и гостей города Мурманска и Мурманской области принять участие в проекте!

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

19 ноября – 14.00-16.00

Состоится ярмарка вакансий, во время которой у соискателей работы появится возможность узнать об открытых вакансиях «Почты России» в Мурманской области. Во время мероприятия специалисты по подбору персонала «Почты России» расскажут о существующих на предприятии вакантных рабочих местах, проведут консультации по интересующим вопросам и помогут заинтересовавшимся заполнить анкеты для дальнейшего трудоустройства.

Посетители ярмарки смогут узнать подробнее о специфике почтовой отрасли, возможностях профессионального роста и социальных гарантиях, которые предоставляет своим сотрудникам национальная почтовая компания.

г.Мурманска, ул. Академика Книповича, 48. ГОБУ «Центр занятости населения».

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.