Терский район

18 ноября – 14.00-17.30

В прокуратуре Терского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда.

Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815-59) 5-03-45.

г.Кировск

20 ноября - 16.00

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в городской детско-юношеской библиотеке специалисты центра социальной поддержки населения ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» проведут консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Апатиты

16 ноября - 14.00

Мурманская область присоединяется к масштабному проекту Роспатриотцентра «Диалоги с Героями», в рамках которого в регионах проходят встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации.

На первой для нашего региона встрече в рамках проекта воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, кадеты, юнармейцы и старшеклассники Мурманской области смогут лично пообщаться с Героем России, участником Первой чеченской войны, подполковником Альбертом Чириковым.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

16 ноября - 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор - Горбачев Алексей Анатольевич, главный технолог АО «Апатитыводоканал». Тема лекции: «Потому что без воды…».

В ближайшую субботу слушатели лектория смогут узнать об истории водоснабжения, особенностях водоснабжения в Апатитско-Кировском районе, о том, откуда поступает вода в наши дома и что с ней происходит с момента забора и до момента подачи в наши квартиры.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 19.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

16 ноября

В Мурманской области проходит региональный этап соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Его организаторами выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Мурманского государственного технического университета.

Форум традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году в мероприятиях примут участие 271 учащийся, в том числе 235 – из образовательных организаций Мурманской области, 36 – из регионов СЗФО: республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор.

Участники смогут продемонстрировать свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук в мероприятиях форума: на II Региональной молодежной научной конференции, Региональной бизнес-школе-выставке, XIV Соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, XVII Региональных соревнованиях юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Естественные науки и современный мир – секции математика, физика, химия, биологические науки, медицина. Инженерные науки – секции техника и инженерное дело, информатика, вычислительная техника и программное обеспечение. Науки о природе и человеке, об окружающей среде – секции география и экология). Социально-гуманитарные и экономические науки – секции социология, психология, право и политология, история, историческое краеведение и этнология, литературоведение и русская лингвистика, экономика и менеджмент, прикладное искусство, включая моду и дизайн.

В составе жюри – преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Института развития образования, филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске, Мурманского медицинского и Кольского транспортного колледжей, образовательных организаций Мурманска и Североморска.

Второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий. Участники защищают свою разработку перед независимой экспертной группой – представителями высокотехнологичных компаний, предприятий и организаций региона, сферы бизнеса. По окончании мероприятия в формате «круглого стола» представители независимой экспертной группы проведут брифинг с участниками Регионально-бизнес-школы-выставки о реализации научных и инженерных разработок, запуске и развитии стартапов, инжиниринга, формах и способах научного предпринимательства.

В состав жюри бизнес-школы-выставки вошли также представители Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук, юрисконсульт Государственного пожарного надзора и профилактической работы по Северному флоту, ведущий специалист группы прикладных проектов Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Наряду с самыми юными участниками – учащимися 4-х классов, в мероприятиях форума представят свои работы опытные исследователи, которые неоднократно защищали проекты как на региональном, так и на Всероссийском уровне и внесли значительный вклад в многократные победы делегаций Мурманской области на Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее». Это члены команды региона, которая в марте 2019 года завоевала главную награду всероссийских научных молодёжных соревнований – Большой научный кубок России «Шаг в будущее»: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из Мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин – воспитанники Дома детского творчества «Дриада».

Для участников форума организована образовательная программа. В течение недели они смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные программы на базе МАГУ, детского технопарка «Кванториум 51», Информационного центра атомной энергетики, Выставочного зала г. Мурманска, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, музейно-выставочного центра филиала АО «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

16 ноября - 14.00

Подведение итогов работы Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и торжественная церемония награждения победителей и призеров.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 ноября – 13.00

Состоится мероприятие проекта «Диалог на равных», в рамках которого пройдёт встреча с Денисом Дмитриевым. Тема встречи: КВН как стиль жизни.

Денис Дмитриев – актер команды КВН «Сборная Мурманска», актёр Мурманского областного театра кукол. Он расскажет интересную информацию о клубе весёлых и находчивых, поделится секретами успеха «Сборной Мурманска», вместе с молодёжью он разберёт ситуацию с КВН в регионе и покажет для чего нужен КВН в жизни.

«Диалог на Равных» - это проект Федерального агентства по делам молодежи.

В Мурманской области в рамках данного проекта пройдет декада встреч с интересными, успешными и известными людьми региона, которые поделятся секретами своего успеха, обсудят острые и важные проблемы и ответят на любые вопросы.

Мероприятие наглядно демонстрирует молодёжи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.

Вас ждёт - интересная дискуссия, живая атмосфера и непринужденная беседа.

Приглашаем всех жителей и гостей города Мурманска и Мурманской области принять участие в проекте!

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

19 ноября – 14.00-16.00

Состоится ярмарка вакансий, во время которой у соискателей работы появится возможность узнать об открытых вакансиях «Почты России» в Мурманской области. Во время мероприятия специалисты по подбору персонала «Почты России» расскажут о существующих на предприятии вакантных рабочих местах, проведут консультации по интересующим вопросам и помогут заинтересовавшимся заполнить анкеты для дальнейшего трудоустройства.

Посетители ярмарки смогут узнать подробнее о специфике почтовой отрасли, возможностях профессионального роста и социальных гарантиях, которые предоставляет своим сотрудникам национальная почтовая компания.

г.Мурманска, ул. Академика Книповича, 48. ГОБУ Центр занятости населения.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.