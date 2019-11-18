Терский район

18 ноября – 14.00-17.30

В прокуратуре Терского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда.

Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815-59) 5-03-45.

г.Кировск

20 ноября - 16.00

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в городской детско-юношеской библиотеке специалисты центра социальной поддержки населения ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» проведут консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

19 ноября – 14.00-16.00

Состоится ярмарка вакансий, во время которой у соискателей работы появится возможность узнать об открытых вакансиях «Почты России» в Мурманской области. Во время мероприятия специалисты по подбору персонала «Почты России» расскажут о существующих на предприятии вакантных рабочих местах, проведут консультации по интересующим вопросам и помогут заинтересовавшимся заполнить анкеты для дальнейшего трудоустройства.

Посетители ярмарки смогут узнать подробнее о специфике почтовой отрасли, возможностях профессионального роста и социальных гарантиях, которые предоставляет своим сотрудникам национальная почтовая компания.

г.Мурманска, ул. Академика Книповича, 48. ГОБУ Центр занятости населения.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.