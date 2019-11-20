г.Кировск

20 ноября - 16.00

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в городской детско-юношеской библиотеке специалисты центра социальной поддержки населения ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» проведут консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

пгт.Печенга

20 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

с.Ловозеро

20 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

п.Ура-Губа

20 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

20 ноября - 10.00

Стартуют состязания по информационным технологиям «Большой северный хакатон NordHack». Участниками соревнований станут школьники 7-11 классов, студенты колледжей и вузов Мурманска и области. На сегодняшний день зарегистрировано более 30 команд из областного центра, Североморска, Апатитов, Колы, Оленегорска, Туломы и Мурмашей.

В отличие от классических олимпиад состязание ориентировано не на выявление личных навыков участников в различных IT-областях, а на решение практико-ориентированных кейсов от действующих организаций. Такой формат призван объединить интересы заказчиков высококвалифицированных кадров, а также выявить потенциал перспективной учащейся молодежи Заполярья.

В рамках «Большого северного хакатона NordHack» в течение трёх дней начинающим IT-специалистам предстоит решить практические задачи, сформулированные в соответствии с основными направлениями развития цифровой экономики. В их числе: проект «Умный город», информационная безопасность, визуализация данных, большие данные, компьютерные игры.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет, IV этаж, актовый зал.

20 ноября - 11.00

Круглый стол на тему «Особенности сферы гостеприимства на примере China Friendly».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж.

20 ноября - 12.00

В рамках ХV Трифоновских образовательных чтений состоятся семинары для педагогов, посвященные организации и проведению грантового конкурса «Православная инициатива» и всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», а также семинар «Педагогические мастерские ценностно-смысловых ориентаций как фактор развития личности ребёнка».

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а. Институт развития образования.

20 ноября – 12.00

Начнёт работу региональная научно-практическая конференция «Инновационные практики в системе образования Мурманской области». Конференцию проводят Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Мурманским арктическим государственным университетом, Институтом развития образования на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

В рамках конференции планируется обсуждение вопросов реализации инновационных проектов и программ в системе общего образования Мурманской области, перспектив инновационной деятельности в рамках Национального проекта «Образование», Национальной системы учительского роста.

В программе конференции планарное и секционные заседания. В пленарном заседании примут участие Ларина Татьяна Михайловна, и.о. министра образования и науки Мурманской области, Крупа Татьяна Викторовна, президент ООО «ГлобалЛаб», канд. психол. наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования; Лазарев Валерий Семенович, д-р психол. наук, действительный член РАО; Захир Юлия Симановна, заместитель генерального директора АО «Издательство «Просвещение», Кузнецова Диана Николаевна, директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Апатиты, Волков Павел Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 15», участник Всероссийского конкурса «Учитель года России –2019».

В рамках конференции под руководством Левитеса Д.Г., д-ра пед. наук, профессора, действительного члена Академии педагогических и социальных наук, состоится научно-методическая школа «Современные подходы и технология проектирования образовательного процесса», в работе которой примут участие педагогические работники общеобразовательных организаций региона моложе 35 лет. Также планируется проведение рабочего совещания с руководителями общеобразовательных организаций с участием представителей АО «Издательство «Просвещение» и Корпорации «Российский учебник» по вопросам использования электронных форм учебников.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

20 ноября - 15.00

На базе Мурманской городской поликлиники № 2 в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» состоится «День юного специалиста» по теме: «Почему я стал терапевтом?»

В рамках традиционной региональной профориентационной акции «День юного специалиста» врачи из областного клинического многопрофильного центра расскажут старшеклассникам из профильных классов мурманских школ о врачебной специальности терапевт. Также для школьников будет организована экскурсия по медицинскому учреждению.

г.Мурманск, ул. Морская, 9.

21 ноября – 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведёт личный приём граждан в помещении приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

22 ноября - 12.00

На базе МАГУ состоится защита итоговых проектов и награждение участников. Инициатором соревнования выступает факультет математических и естественных наук МАГУ при поддержке Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

22 ноября - 14.30

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области состоится заседание Общественного совета при Мурманском УФАС России. В повестку заседания Общественного совета внесены следующие вопросы: 1. Выборы председателя и заместителя и заместителя председателя Общественного совета; 2. О включении двух членов Общественного совета при Мурманском УФАС России в состав аттестационной комиссии и конкурсной комиссии по замещению должностей; 3. О ходе реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы; 4. Предварительное подведение итогов деятельности Мурманского УФАС России за 2019 год; 5. Разное.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.