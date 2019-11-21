п.Корзуново

21 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

г.Гаджиево

21 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

21 ноября - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Лиинахамари

21 ноября - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому район.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

21 ноября – 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведёт личный приём граждан в помещении приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

21 ноября – 10.00

Состоится экспертная сессия «Социальное предпринимательство. Точка сборки». Организатором мероприятия выступает деловой клуб социальных предпринимателей. В программе вдохновляющие истории социальных предпринимателей «Сами мы местные!» в формате TED, тенденции социальных бизнесов от эксперта из Рованиеми и мастер-класс!

А также приятные финтифлюшки на ярмарке социальных предпринимателей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал 2-й этаж.

21 ноября - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазины торговых сетей. В ходе рейда состоится общественный мониторинг весового оборудования. Напомним, с целью обеспечения исправной и устойчивой работы средства измерений массы должны подвергаться осмотрам, плановому ремонту, поверкам, калибровкам, а также обязательной государственной поверке и клеймению. Данное требование не всегда соблюдается.

Также в ходе рейда будет проводиться мониторинг исполнения торговыми организациями п. 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный постановлением правительства РФ от 28 января 2019 года № 501, в соответствии с которым в торговых залах или других местах продажи молочные, в том числе составные и молокосодержащие продукты, должны размещаться отдельно от остальных продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин;представители ЦСН Росстандарта по Мурманской области, общественных организаций;актив партийного проекта «Народный контроль».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.

22 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоится семинар «Грантовая деятельность музеев» для руководителей и специалистов государственных областных и муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области.

Цель семинара – повышение компетентности музейных специалистов в реализации проектов, получении грантовой поддержки музейных инициатив.

К участию в семинаре приглашен спикер Антон Лагутин, начальник отдела межмузейных и туристских программ Управления музейно-туристского развития Московского агентства организации отдыха и туризма (МОСГОРТУР). Антон Лагутин – руководитель, тренер-координатор и эксперт более 30 проектно-аналитических семинаров по применению новых управленческих и информационных технологий в сфере культуры и туризма, прошедших более чем в 20 регионах Российской Федерации. Тема его доклада «В поисках дополнительного финансирования музейных проектов (возможности и опасности грантовой поддержки музеев Мурманской области)».

Также на семинаре выступит Александр Артамонов, эксперт творческой группы «Музейные решения», ведущий специалист Центра аграрных исследований Президентской Академии (РАНХиГС). Александр Артамонов – специалист по информационным технологиям в культуре и образовании, автор и соавтор более 30 публикаций, руководитель и координатор более 60 проектных семинаров и образовательных программ в области социально-культурного проектирования, музейного и библиотечного менеджмента. Тема его выступления «Заполнение грантовой заявки. Особенности и подходы».

Участники семинара посетят экскурсию в Городской историко-краеведческий музей г. Полярного, познакомятся с экспозицией, посвященной истории и деятельности Четвертой эскадры подводных лодок Северного флота, которая была создана при поддержке Фонда президентских грантов в сентябре 2019 года.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

22 ноября - 12.00

На базе МАГУ состоится защита итоговых проектов и награждение участников. Инициатором соревнования выступает факультет математических и естественных наук МАГУ при поддержке Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

22 ноября - 14.30

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области состоится заседание Общественного совета при Мурманском УФАС России. В повестку заседания Общественного совета внесены следующие вопросы: 1. Выборы председателя и заместителя и заместителя председателя Общественного совета; 2. О включении двух членов Общественного совета при Мурманском УФАС России в состав аттестационной комиссии и конкурсной комиссии по замещению должностей; 3. О ходе реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы; 4. Предварительное подведение итогов деятельности Мурманского УФАС России за 2019 год; 5. Разное.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября – 10.00-20.00

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.