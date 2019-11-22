г.Заполярный

22 ноября - 15.00

Выездной приём директора Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Шонгуй

22 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

22 ноября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

22 ноября - 9.00-17.00

Тренинг «Формирование пенсионных накоплений». В тренинге примут участие специалисты кадровых служб органов исполнительной власти региона и администраций муниципальных образований, а также представители предприятий и организаций, которые по роду своей деятельности могут проводить консультирование граждан старшего и предпенсионного возраста. Тренинг познакомит с основными стратегиями трудового и финансового поведения в старшем возрасте, использования активов.

Тематические тренинги по пенсионной грамотности в Мурманске проходят в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» при содействии регионального министерства финансов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал «Москва».

22 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоится семинар «Грантовая деятельность музеев» для руководителей и специалистов государственных областных и муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области.

Цель семинара – повышение компетентности музейных специалистов в реализации проектов, получении грантовой поддержки музейных инициатив.

К участию в семинаре приглашен спикер Антон Лагутин, начальник отдела межмузейных и туристских программ Управления музейно-туристского развития Московского агентства организации отдыха и туризма (МОСГОРТУР). Антон Лагутин – руководитель, тренер-координатор и эксперт более 30 проектно-аналитических семинаров по применению новых управленческих и информационных технологий в сфере культуры и туризма, прошедших более чем в 20 регионах Российской Федерации. Тема его доклада «В поисках дополнительного финансирования музейных проектов (возможности и опасности грантовой поддержки музеев Мурманской области)».

Также на семинаре выступит Александр Артамонов, эксперт творческой группы «Музейные решения», ведущий специалист Центра аграрных исследований Президентской Академии (РАНХиГС). Александр Артамонов – специалист по информационным технологиям в культуре и образовании, автор и соавтор более 30 публикаций, руководитель и координатор более 60 проектных семинаров и образовательных программ в области социально-культурного проектирования, музейного и библиотечного менеджмента. Тема его выступления «Заполнение грантовой заявки. Особенности и подходы».

Участники семинара посетят экскурсию в Городской историко-краеведческий музей г. Полярного, познакомятся с экспозицией, посвященной истории и деятельности Четвертой эскадры подводных лодок Северного флота, которая была создана при поддержке Фонда президентских грантов в сентябре 2019 года.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

22 ноября - 12.00

На базе МАГУ состоится защита итоговых проектов и награждение участников. Инициатором соревнования выступает факультет математических и естественных наук МАГУ при поддержке Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

22 ноября - 14.30

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области состоится заседание Общественного совета при Мурманском УФАС России. В повестку заседания Общественного совета внесены следующие вопросы: 1. Выборы председателя и заместителя и заместителя председателя Общественного совета; 2. О включении двух членов Общественного совета при Мурманском УФАС России в состав аттестационной комиссии и конкурсной комиссии по замещению должностей; 3. О ходе реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы; 4. Предварительное подведение итогов деятельности Мурманского УФАС России за 2019 год; 5. Разное.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

22 ноября - 15.00

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Мурманск проведёт заседание координационного совета по промышленности на тему «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса: участие субъектов Российской Федерации».

После заседания состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация». По окончании мероприятия запланирован подход к прессе.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

23 ноября – 15.00

Состоится занятие проекта «Школа критики». «Школа критики» – литературный проект неформального творческого объединения молодежи Мурманска «Полярный день», где обсуждают вопросы литературоведения и филологического анализа литературных произведений. Занятия в «Школе» помогают самообразованию и совершенствованию молодых литераторов.

Постоянный ведущий занятий – кандидат филологических наук Иван Чернышов.

На очередном занятии участники обсудят роль сюжета в литературном произведении, научатся выявлять его функции и отличать от фабулы, познакомятся с разными классификациями сюжетов и узнают, как рождались сюжеты некоторых классических произведений.

Постоянный ведущий занятий – кандидат филологических наук Иван Чернышов.

На занятие приглашают молодых литераторов Мурманска, студентов гуманитарных специальностей и старшеклассников, планирующих поступать на филологическое отделение, а также всех желающих, интересующихся современной литературой.

г.Мурманск, ул. Сорфьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26 ноября – 10.00-20.00

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 и 29 ноября – 14.00

В Мурманске реализуется специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума Открытый лекторий «Культура 2.0». В рамках III Международного форума «Креативные индустрии арктического региона» состоятся два мастер-класса, на которых режиссер Антон Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») и продюсер Владислав Пастернак (кинокомпании HHG) рассмотрят создание фильмов с точки зрения творчества и бизнеса.

28 ноября на мастер-классе «Как начать снимать?» Антон Бильжо ответит на вопросы, связанные с написанием сценария, съемочным процессом, монтажом и продвижением фильма. На собственном примере он расскажет, как найти финансирование и своего зрителя.

29 ноября на мастер-классе «Кинопродюсер: от творчества до бизнеса» Владислав Пастернак расскажет, как происходит поиск и отбор проектов для проката, как привлекаются инвесторы, а также насколько конкурентоспособной является российская киноотрасль на мировом рынке.

Вход свободный, но требуется регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTb26TjDTTHbU7TJ2fgip3DaB4bLfvKFfs7GhPIzRTgh0Erw/viewform

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.» AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».