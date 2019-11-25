г.Кандалакша

27 ноября – 10.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Швецов Сергей Александрович проведет личный приём жителей г. Кандалакши с использованием видеоконференцсвязи.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а. Помещение прокуратуры г. Кандалакша.

нп.Высокий

27 ноября – 18.00-20.00

Прокурор города Оленегорска и командование гарнизона п. Высокий проведут приём граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

нп.Высокий, ул.Сыромятникова, 2. Дом офицеров п. Высокий.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

25 ноября – 11.00 и 12.00

В это день во всех роддомах и родильных отделениях города Мурманска и области пройдёт ставшая уже традиционной акция «Родился читателем».

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой поздравят мам, чьи дети родились в прекрасный праздник День матери. В качестве подарков приготовлены праздничные наборы, в которые входят: книга для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книга для чтения малышу, Конвенция ООН о правах ребёнка, комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах. Библиотекари надеются, что подарочные книги и издания станут надежными спутниками и верными помощниками мамам и их малышам.

В 11.00 акция пройдёт в родильном доме № 3 ГОБУЗ МОКМЦ (ул. Бочкова, 6), а в 12.00 - в Перинатальном центре ГОБУЗ МОКМЦ (ул. Лобова, 8).

25 ноября – 11.00

Пройдёт заседание Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области.Совет проводится с целью совершенствования работы культурно-досуговых учреждений, совместного обсуждения вопросов сохранения и развития народного самодеятельного творчества, обмена опытом работы.

На заседании Совета директоров будут рассмотрены вопросы об изменениях форм годовой отчётности за 2019 год, вопросы о смотре самодеятельных коллективов Мурманской области по присвоению, подтверждению и лишению звания «народный» самодеятельный коллектив, о проведении областного смотра-конкурса муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области по организации работы с молодежной аудиторией, и много других важных вопросов, касающихся учреждений культурно-досуговой деятельности Мурманской области.

В рамках Совета директоров будут работать консультационные площадки для руководителей культурно-досуговых учреждений. Все желающие смогут задать свои вопросы, касающиеся совершенствования деятельности культурно-досуговых учреждений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 ноября – 10.00-20.00

Генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Мурманске.

Глеб Архангельский известен как главный эксперт в области учета времени в России. Он создал тайм-менеджерское (ТМ) сообщество и является идеологом ТМ-движения. Архангельский – автор бестселлеров: «Организация времени», «Тайм-драйв», «Формула времени». По его словам, основная идея тайм-менеджмента – успевать делать главное, а не все. Об этом он и расскажет во время выступления.

Форум «Мой бизнес» сможет бесплатно посетить 1000 жителей Мурманской области – преуспевающих и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только задумывается о создании своего дела.

Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в столице Заполярья и продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы «Мой бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и др., суммарно их посетили около 40 тысяч человек.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по прогнозу организаторов, соберут более 60 тысяч человек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 ноября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

26-30 ноября

Состоятся «Дни Швеции в Мурманске», приуроченные к официальному визиту в Мурманскую область губернатора Региона Норрботтен Бьорна Нильссона и генерального консула Швеции Евы Сундквист. В состав делегации также войдут мэр города Лулео Нихад Зара, представители Региона Норрботтен, города Питео, Технического университета Лулео и шведских культурных учреждений и деловых кругов.

Цель визита – способствовать дальнейшему укреплению связей Швеции и Мурманской области – межрегиональных и побратимских, образовательных, культурных и деловых.

В рамках визита запланировано подписание протокола о намерениях сотрудничества между правительством Мурманской области и губернским правлением Региона Норрботтен. Также в ходе визита делегация встретится с главой города Мурманска, примет участие в работе круглого стола по вопросам регионального сотрудничества, посетит Мурманский государственный технический и Мурманский арктический государственный университеты. В МАГУ состоится, в том числе открытая лекция губернатора Региона Норрботтен по теме «Инновации и современные технологии в развитии региона».

Масштабная культурная программа организована Регионом Норрботтен и Генеральным консульством Швеции. Программа включает выступления музыкальных групп, арт-перформанс, кинопоказы, выставки, лекции и многое другое.

26 ноября – 17.30

Открытие фотовыставки «Север – страна без границ».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, зал-трансформер библиотеки.

26 ноября – 18.00

Пройдёт пресс-конференция, посвященная «Дням Швеции в Мурманске». В пресс-конференции примут участие: - Бьорн Нильссон, губернатор региона Норрботтен; Ева Сундквист, генеральный консул Швеции; Ханна Исакссон, Ресурсный центр искусств Региона Норрботтен.

Состоится вечер коротких лекций «Шведский формат. Коротко о разном».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки.

27 ноября - 15.30

Состоится круглый стол на тему: «Интеграция партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на территории Мурманской области».

Встреча проводится с целью поспособствовать формированию комфортной городской среды с учётом интересов маломобильных категорий населения.

Основные вопросы круглого стола:1. Проблематика некоммерческих организаций, занимающихся маломобильными группами граждан.2. Информирование об итогах реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в 2019 году в Мурманской области. 3. Обсуждение деятельности Заполярного ресурсного центра доступной среды.

Модератором круглого стола выступит Юрий Анатольевич Шадрин, руководитель Региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, депутат Мурманской областной Думы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева.

28 и 29 ноября – 14.00

В Мурманске реализуется специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума Открытый лекторий «Культура 2.0». В рамках III Международного форума «Креативные индустрии арктического региона» состоятся два мастер-класса, на которых режиссер Антон Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») и продюсер Владислав Пастернак (кинокомпании HHG) рассмотрят создание фильмов с точки зрения творчества и бизнеса.

28 ноября на мастер-классе «Как начать снимать?» Антон Бильжо ответит на вопросы, связанные с написанием сценария, съемочным процессом, монтажом и продвижением фильма. На собственном примере он расскажет, как найти финансирование и своего зрителя.

29 ноября на мастер-классе «Кинопродюсер: от творчества до бизнеса» Владислав Пастернак расскажет, как происходит поиск и отбор проектов для проката, как привлекаются инвесторы, а также насколько конкурентоспособной является российская киноотрасль на мировом рынке.

Вход свободный, требуется регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTb26TjDTTHbU7TJ2fgip3DaB4bLfvKFfs7GhPIzRTgh0Erw/viewform

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.» AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».