г.Кандалакша

27 ноября – 10.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Швецов Сергей Александрович проведет личный приём жителей г. Кандалакши с использованием видеоконференцсвязи.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а. Помещение прокуратуры г. Кандалакша.

с.Ловозеро

27 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

27 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

27 ноября - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

нп.Высокий

27 ноября – 18.00-20.00

Прокурор города Оленегорска и командование гарнизона п. Высокий проведут приём граждан. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

нп.Высокий, ул.Сыромятникова, 2. Дом офицеров п. Высокий.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

27 ноября – 10.00

Состоится очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области.

В ходе заседания члены Совета подведут итоги работы в текущем году, определят приоритетные направления деятельности на 2020 год.

Также в рамках заседания планируется обсуждение итогов Международного года языков коренных народов и деятельности в сфере международного сотрудничества в Баренцевом регионе.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб. 304.

27 ноября - 11.30

Открытие V региональной конференции «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научно-практические аспекты». В рамках открытия конференции состоится подписание соглашений о сотрудничестве между министерством труда и социального развития Мурманской области, Мурманским арктическим государственным университетом и филиалом Мурманского регионального отделения Российского общества «Знание».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство труда и социального развития Мурманской области, IV этаж, конференц-зал.

27 ноября - 12.30

V региональная конференция «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научно-практические аспекты» продолжится в рамках секции «Социализация инвалидов: ориентиры, технологии, методики, успешные кейсы». В ней примут участие специалисты учреждений системы социального обслуживания населения, руководители областных общественных организаций инвалидов, представители научного сообщества.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство труда и социального развития Мурманской области, IV этаж.

27-30 ноября

Проходят Дни Швеции в Мурманске, приуроченные к официальному визиту в Мурманскую область губернатора Региона Норрботтен Бьорна Нильссона и генерального консула Швеции Евы Сундквист. В состав делегации также войдут мэр города Лулео Нихад Зара, представители Региона Норрботтен, города Питео, Технического университета Лулео и шведских культурных учреждений и деловых кругов.

Цель визита – способствовать дальнейшему укреплению связей Швеции и Мурманской области – межрегиональных и побратимских, образовательных, культурных и деловых.

В рамках визита запланировано подписание протокола о намерениях сотрудничества между правительством Мурманской области и губернским правлением Региона Норрботтен. Также в ходе визита делегация встретится с главой города Мурманска, примет участие в работе круглого стола по вопросам регионального сотрудничества, посетит Мурманский государственный технический и Мурманский арктический государственный университеты. В МАГУ состоится, в том числе открытая лекция губернатора Региона Норрботтен по теме «Инновации и современные технологии в развитии региона».

Масштабная культурная программа организована Регионом Норрботтен и Генеральным консульством Швеции. Программа включает выступления музыкальных групп, арт-перформанс, кинопоказы, выставки, лекции и многое другое.

27 ноября - 15.30

Состоится круглый стол на тему: «Интеграция партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на территории Мурманской области».

Встреча проводится с целью поспособствовать формированию комфортной городской среды с учётом интересов маломобильных категорий населения.

Основные вопросы круглого стола:1. Проблематика некоммерческих организаций, занимающихся маломобильными группами граждан.2. Информирование об итогах реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в 2019 году в Мурманской области. 3. Обсуждение деятельности Заполярного ресурсного центра доступной среды.

Модератором круглого стола выступит Юрий Анатольевич Шадрин, руководитель Региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, депутат Мурманской областной Думы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева.

28 ноября – 10.00

Состоится слёт кадетских корпусов, школ, классов Мурманской области «Арктический щит России», приуроченный к 100–летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского конструктора.

Слет кадетских корпусов, школ, классов Мурманской области «Арктический щит России» проводится в целях развития кадетского движения, укрепления основ патриотического воспитания детей и молодежи, формирования идеалов служения Отечеству, активной гражданской позиции, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России.

В слёте примут участие обучающиеся кадетских школ, классов различного профиля, кадетских корпусов в возрасте от 14 до 17 лет из Мурманска, Кировска, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

В программе слета конкурсы: «Статен в строю – силен в бою», «Огневой рубеж», «Викторина по общевойсковой подготовке», «Военизированная эстафета», «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе», «Творческий КиВиН», «Чемпионат по сборке кубика Рубика», «Интеллектуальный квиз «Калашников: на острие прогресса».

Во время проведения мероприятия будут работать тематические выставки Северного Флота, УФСИН, МЧС, казачьих обществ Мурманской области.

Команда-победитель примет участие во Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

28 ноября - 10.00 и 11.00

В рамках V региональной конференции «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научно-практические аспекты» начнёт работу информационно-методический семинар «Методология и практика формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения в Мурманской области» (зал «Азимут 2»).

В 11.00 состоится заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области (зал «Азимут 3»).

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Арктика», зал «Азимут».

28 ноября - 12.00

Приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Константинович Долгов. В ходе личного приёма депутатом будут рассмотрены различные обращения, в частности, содержащие законодательные инициативы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

28 и 29 ноября – 14.00

В Мурманске реализуется специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума Открытый лекторий «Культура 2.0». В рамках III Международного форума «Креативные индустрии арктического региона» состоятся два мастер-класса, на которых режиссер Антон Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») и продюсер Владислав Пастернак (кинокомпании HHG) рассмотрят создание фильмов с точки зрения творчества и бизнеса.

28 ноября на мастер-классе «Как начать снимать?» Антон Бильжо ответит на вопросы, связанные с написанием сценария, съемочным процессом, монтажом и продвижением фильма. На собственном примере он расскажет, как найти финансирование и своего зрителя.

29 ноября на мастер-классе «Кинопродюсер: от творчества до бизнеса» Владислав Пастернак расскажет, как происходит поиск и отбор проектов для проката, как привлекаются инвесторы, а также насколько конкурентоспособной является российская киноотрасль на мировом рынке.

Вход свободный, требуется регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTb26TjDTTHbU7TJ2fgip3DaB4bLfvKFfs7GhPIzRTgh0Erw/viewform

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

29 ноября - 10.00

В рамках V региональной конференции «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научно-практические аспекты» начнётся обучающий семинар по вопросам контрольно-надзорной деятельности для специалистов региональных исполнительных органов государственной власти.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. ДЦ «Арктика», зал «Азимут».

29 ноября - 12.30

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области сообщает, что в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоится семинар для представителей малых форм хозяйствования на селе.

Тема семинара – «Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств. Виды поддержки малых форм хозяйствования в рамках реализации деятельности АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

4 декабря – 11.00-12.30

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майор юстиции Ефремов Андрей Александрович проведет прием в режиме онлайн для пользователей сети «ВКонтакте».

На личный приём онлайн к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить своё обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приёма в группе на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sumurm).

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.» AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».