нп.Высокий

29 ноября - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

п.Зверосовхоз

29 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

пгт.Кильдинстрой

29 ноября - 11.15

Выездные приёмы специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

сп.Териберка

29 ноября – 12.00-14.00

И.о. прокурора Кольского района Леденевым Артуром Николаевичем будет осуществлен выезд в отдаленный населенный пункт – сп. Териберка Кольского района Мурманской области.

Целью данного визита является личный приём граждан, проживающих на территории вышеуказанного муниципального образования. Прокурором района будет проводиться беседа по интересующим население вопросам, а также обсуждаться одни из самых главных тем, затрагивающие жизнь населения.

сп.Териберка, ул. Пионерская, 7. Здание администрации сп.Териберка Кольского района.

г.Мурманск

29 ноября - 10.00

Обучающий семинар по вопросам контрольно-надзорной деятельности для специалистов региональных исполнительных органов государственной власти. Семинар состоится в рамках V региональной конференции «Равенство возможностей. Социализация инвалидов в Мурманской области: научно-практические аспекты».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

29 ноября - 10.00

Интерактивная сессия с органами местного самоуправления для выработки программных предложений по поддержке СО НКО, в том числе, включающих мероприятия по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

29 ноября - 11.00

Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИД. В ходе пресс-конференции будет представлена информация об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Мурманской области; о путях заражения ВИЧ-инфекцией; об оказании медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и консультативной помощи и психологической поддержки медицинским психологом больным ВИЧ-инфекцией и их семьям; а также о мероприятиях по профилактике и мотивировании жителей региона пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус.

В пресс-конференции примут участие: главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов; заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Горбовая; заведующий лечебно-консультативным отделом центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Вячеслав Ванюков; врач-гинеколог центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Людмила Герасименко; медицинский психолог Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Матвеева; врач по медицинской профилактике Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Юлия Смирнова и заместитель главного врача Мурманского областного наркологического диспансера Олег Шмидт.

г.Мурманск, ул. Лобова, 10. Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи, конференц-зал.

29 ноября - 12.30

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области сообщает, что в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоится семинар для представителей малых форм хозяйствования на селе.

Тема семинара – «Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств. Виды поддержки малых форм хозяйствования в рамках реализации деятельности АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

29 ноября – 14.00

Состоится Лекция Ильи Кабанова «Всё будет хорошо: как наука изменит жизнь людей к 2050 году». Илья Кабанов - организатор просветительских мероприятий, главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо. В своей лекции «Всё будет хорошо: как наука изменит жизнь людей к 2050 году» он расскажет, как сформулировать точный прогноз на десятилетия вперед, когда люди перестанут терять ключи, какие профессии будут востребованы послезавтра, и стоит ли роботам бояться человека.

Илья Кабанов занимается проблемами прошлого, настоящего и будущего науки и технологий. Он выступал с лекциями в Индии, Бангладеш, Беларуси, Узбекистане и 29 регионах России.

Лекция Ильи Кабанова пройдет в рамках проекта «Энергия науки». Проект создан Информационными центрами по атомной энергии, чтобы познакомить жителей регионов с новейшими научными открытиями и идеями. Лучшие популяризаторы, учёные и научные журналисты из разных регионов страны рассказывают о самых передовых экспериментах и теориях, открытиях и гипотезах. Идея проекта – дать возможность задать вопрос, поспорить с учёными, сформировать у аудитории широкую картину современной научной жизни.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

29 и 30 ноября

Проходят Дни Швеции в Мурманске, приуроченные к официальному визиту в Мурманскую область губернатора Региона Норрботтен Бьорна Нильссона и генерального консула Швеции Евы Сундквист. В состав делегации также войдут мэр города Лулео Нихад Зара, представители Региона Норрботтен, города Питео, Технического университета Лулео и шведских культурных учреждений и деловых кругов.

Цель визита – способствовать дальнейшему укреплению связей Швеции и Мурманской области – межрегиональных и побратимских, образовательных, культурных и деловых.

В рамках визита запланировано подписание протокола о намерениях сотрудничества между правительством Мурманской области и губернским правлением Региона Норрботтен. Также в ходе визита делегация встретится с главой города Мурманска, примет участие в работе круглого стола по вопросам регионального сотрудничества, посетит Мурманский государственный технический и Мурманский арктический государственный университеты. В МАГУ состоится, в том числе открытая лекция губернатора Региона Норрботтен по теме «Инновации и современные технологии в развитии региона».

Масштабная культурная программа организована Регионом Норрботтен и Генеральным консульством Швеции. Программа включает выступления музыкальных групп, арт-перформанс, кинопоказы, выставки, лекции и многое другое.

29 ноября – 14.00

В Мурманске реализуется специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума Открытый лекторий «Культура 2.0». В рамках III Международного форума «Креативные индустрии арктического региона» состоятся два мастер-класса, на которых режиссер Антон Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») и продюсер Владислав Пастернак (кинокомпании HHG) рассмотрят создание фильмов с точки зрения творчества и бизнеса.

29 ноября на мастер-классе «Кинопродюсер: от творчества до бизнеса» Владислав Пастернак расскажет, как происходит поиск и отбор проектов для проката, как привлекаются инвесторы, а также насколько конкурентоспособной является российская киноотрасль на мировом рынке.

Вход свободный, требуется регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTb26TjDTTHbU7TJ2fgip3DaB4bLfvKFfs7GhPIzRTgh0Erw/viewform

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

29 ноября - 14.30

Состоится заседание дискуссионного клуба Лаборатории устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики на тему «Сохранение биоразнообразия Кольского полуострова». Модератор: Евгений Боровичев, руководитель Лаборатории устойчивого развития, кандидат биологических наук.

В дискуссии примут участие: Виктор Петров - заместитель директора Дирекции ООПТ регионального значения Мурманской области, Валерий Иркашев - председатель правления фонда сохранения биологического разнообразия Кольского полуострова «Мурманский лосось», Харламова Марина Николаевна - доцент, кандидат биологических наук, Милякова Лариса Викторовна - заведующая кафедрой естественных наук МАГУ, студенты кафедры и участники экологического образовательного проекта «PROЭКО».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 25/26, вход со двора, крайний левый подъезд, 5-й этаж.

29 ноября

Запланирована рабочая поездка губернатора Мурманской области в Ковдор. Глава региона проведёт выездное заседание правительства и примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 40-летию Ковдорского района.

г.Ковдор, Школьная ул., 2. МАУК « Городской Дворец культуры Ковдора».

4 декабря – 11.00-12.30

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майор юстиции Ефремов Андрей Александрович проведет прием в режиме онлайн для пользователей сети «ВКонтакте».

На личный приём онлайн к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить своё обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приёма в группе на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sumurm).

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.» AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».