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Мурманская область. Арктика30.11.19 08:45

Делу - время

пгт.Печенга

10 декабря – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

пгт.Печенга Мурманской области. Военный следственный отдел СК РФ.

г.Гаджиево

2 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

30 ноября - 9.00-14.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт «День открытых дверей» по теме: «Давай поговорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и факторах риска их развития».

В программе: лекция врача медицинской профилактики на тему: «Повышенное артериальное давление, как фактор риска  развития сердечно - сосудистых заболеваний», диспансеризация определенных групп взрослого населения  и профилактический  медицинский осмотр, экспресс-диагностика, групповое профилактическое консультирование «Школа здоровья по формированию здорового образа жизни», «Школа для больных с артериальной гипертензией», «Школа для больных с хронической  сердечно - сосудистой недостаточностью».

В мероприятии примут участие: член президиума Регионального политического совета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; первый заместитель министра социального развития региона, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Светлана Виденеева; медперсонал поликлиники; мурманчане.

г.Мурманск ул. Шмидта, 41/9. Центр здоровья поликлиники № 1, 4-й этаж.

1 декабря - 11.30

Подписание соглашения о сотрудничестве между областным центром дополнительного образования «Лапландия» и Мурманским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Мероприятие пройдёт в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся. В 12.00 начнётся защита работ участников отборочного тура конкурса.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский  областной центр дополнительного образования «Лапландия».

1 декабря - 14.00

Финал акции «Фестиваль рабочей молодёжи».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 декабря - 12.00

Пресс-конференция, посвященная региональным соревнованиям среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, II этаж, овальный зал.

3 декабря- 8.30-11.00

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови (СПК) дают старт акции «Подарок из самого сердца».

На СПК будет размещён большой плакат с изображением дерева без листьев и любой желающий после сдачи крови или её компонентов может приклеить на это дерево выданную ему капельку, стилизованную под лист. Первичным (1-3 донации) донорам будут выдаваться красные капельки, а активным донорам (3 и более донации) – бордовые. Данное дерево будет выставляться сроком на квартал и после обновляться для сбора статистических данных. В результате станет наглядно видна активность донорского контингента и его качественный состав.

Цель акции: привлечь внимание общественности к донорскому движению, к его социальной̆ значимости и важности, создать благоприятные условия для взаимодействия с потенциальными донорами путем реализации системы информирования и мотивации.

г.Мурманск, ул. Павлова 6/5. Мурманская областная станция переливания крови.

3 декабря - 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится прием предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры.

День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

4 декабря – 11.00-12.30

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майор юстиции Ефремов Андрей Александрович проведет прием в режиме онлайн для пользователей сети «ВКонтакте».

На личный приём онлайн к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить своё обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приёма в группе на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sumurm).

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам;  изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года;  особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82.  «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

 

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