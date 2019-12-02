Делу - время
пгт.Печенга
10 декабря – 11.00-13.00
Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.
пгт.Печенга Мурманской области. Военный следственный отдел СК РФ.
г.Апатиты
3 декабря – 10.00-12.00
Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также выплаты работодателями «серой» заработной платы, заработной платы «в конвертах».
На звонки и вопросы по телефону 8 (81555) 6-25-49 ответит помощник прокурора города Апатиты Карпухина Алина Игоревна.
г.Гаджиево
2 декабря - 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
ЗАТО г.Североморск
12 декабря – 12.00-20.00
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.
Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.
ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.
г.Мурманск
2 декабря - 12.00
Пресс-конференция, посвященная региональным соревнованиям среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir».
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.
3 декабря- 8.30-11.00
Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни» совместно с Мурманской областной станцией переливания крови (СПК) дают старт акции «Подарок из самого сердца».
На СПК будет размещён большой плакат с изображением дерева без листьев и любой желающий после сдачи крови или её компонентов может приклеить на это дерево выданную ему капельку, стилизованную под лист. Первичным (1-3 донации) донорам будут выдаваться красные капельки, а активным донорам (3 и более донации) – бордовые. Данное дерево будет выставляться сроком на квартал и после обновляться для сбора статистических данных. В результате станет наглядно видна активность донорского контингента и его качественный состав.
Цель акции: привлечь внимание общественности к донорскому движению, к его социальной̆ значимости и важности, создать благоприятные условия для взаимодействия с потенциальными донорами путем реализации системы информирования и мотивации.
г.Мурманск, ул. Павлова 6/5. Мурманская областная станция переливания крови.
3 декабря - 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится прием предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры.
День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.
4 декабря – 11.00-12.30
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майор юстиции Ефремов Андрей Александрович проведет прием в режиме онлайн для пользователей сети «ВКонтакте».
На личный приём онлайн к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить своё обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приёма в группе на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sumurm).
12 декабря – 9.30
Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.
В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.
г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».
17 декабря – 11.00-13.00
Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.
В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23
г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.