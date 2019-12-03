пгт.Печенга

10 декабря – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

пгт.Печенга Мурманской области. Военный следственный отдел СК РФ.

г.Апатиты

3 декабря – 10.00-12.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, а также трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по факту невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также выплаты работодателями «серой» заработной платы, заработной платы «в конвертах».

На звонки и вопросы по телефону 8 (81555) 6-25-49 ответит помощник прокурора города Апатиты Карпухина Алина Игоревна.

с.Ловозеро

3 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

3-10 декабря

Пройдёт Единая областная информационная акция «Герои Отечества»

Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В Областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки в горячих точках.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

3 декабря - 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в прокуратуре Мурманской области проводится прием предпринимателей уполномоченными лицами прокуратуры.

День приёма предпринимателей проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах каждый первый вторник месяца. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

3 декабря - 12.00

Тематическая беседа «В душе сохраняется свет», посвященная Международному дню инвалидов. Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут о жизни и творчестве знаменитых русских писателей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча посвящена Международному дню инвалидов.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

3 декабря - 12.00

Состоится рейд по пресечению нарушений правил остановки и стоянки в местах, отведённых для парковки транспортных средств инвалидов, в рамках акции «Инвалид».

Рейды в этот день состоятся также по следующим адресам: 12.30 – ул. Карла Маркса, 52 (Мурманская городская поликлиника № 1; 13.00 – ул. Карла Маркса, 4 (Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области; 13.30 – ул. Аскольдовцев, 28 (супермаркет «Сити Гурмэ»).

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а.

3 декабря – 14.00

Пройдёт правовая дискуссия «Нелишние деньги: где взять и как потратить?». Как изготовить финансовую «подушку безопасности» и сберечь накопления, как их можно приумножить? Как правильно распоряжаться деньгами и экономить по-умному, не снижая свой уровень жизни? Как не перехитрить самого себя и не попасть в сети изобретательных мошенников? Ответы на эти и другие вопросы получат посетители библиотеки на встрече с представителями Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области, а специалисты библиотеки познакомят с последними новостями сайтов «Вашифинансы», «Хочумогузнаю», «Финансовая грамота» и выставкой литературы «Дружи с финансами».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

4 декабря - 10.00

Начнёт работу Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. Участники рассмотрят актуальные вопросы развития библиотечного дела в регионе, модернизации муниципальных библиотек Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Культура».

Состоится подведение предварительных итогов проведения независимой оценки качества оказания услуг в государственных и муниципальных библиотеках региона в 2019 году и освещены итоги областного исследования «Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, продвижение».

В рамках Совета директоров участники посетят модельные библиотеки Мурманска: библиотеку-филиал № 12 Центральной детской библиотеки и информационный интеллект-центр-филиала № 24 Центральной городской библиотеки. В заседании Совета директоров примет участие будущий министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

4 декабря – 11.00-12.30

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области генерал-майор юстиции Ефремов Андрей Александрович проведет прием в режиме онлайн для пользователей сети «ВКонтакте».

На личный приём онлайн к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить своё обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приёма в группе на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sumurm).

4 декабря – 10.00

Начнёт работу Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. Участники рассмотрят актуальные вопросы развития библиотечного дела в регионе, модернизации муниципальных библиотек Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Культура».

Состоится подведение предварительных итогов проведения независимой оценки качества оказания услуг в государственных и муниципальных библиотеках региона в 2019 году и освещены итоги областного исследования «Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, продвижение».

В рамках Совета директоров участники посетят модельные библиотеки Мурманска: библиотеку-филиал № 12 Центральной детской библиотеки и информационный интеллект-центр-филиала № 24 Центральной городской библиотеки.

В заседании Совета директоров примет участие будущий министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

4 декабря – 14.00

Состоится пресс-конференция, посвященная Году театра в Мурманской области. Спикеры мероприятия – руководители областных театров – расскажут о главных премьерах года, событиях и достижениях своих учреждений, и о мероприятиях, которые ждут зрителей в рамках завершения Года театра.

В пресс-конференции примут участие:Евгений Владимирович Гоман, будущий министр культуры Мурманской области, режиссер Арктического театра; Татьяна Ивановна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра; Евгений Владиславович Суханов, директор Мурманского областного театра кукол; Михаил Иванович Онищук, директор Драматического театра Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.