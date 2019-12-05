пгт.Печенга

10 декабря – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

пгт.Печенга Мурманской области. Военный следственный отдел СК РФ.

г.Апатиты

5 декабря – 10.00-12.00

В прокуратуре города Апатиты будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции. В ходе «горячей линии» граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Задать вопросы и сообщить о нарушениях закона в указанной сфере можно по телефону (815-55) 6-20-49 старшему помощнику прокурора города Апатиты Коваленко Оксане Владимировне.

г.Гаджиево

5 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

5 декабря - 10.30

Состоится закрытие ежегодного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Организатором кинофестиваля на территории нашего региона является Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области и Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга».

В программе – подведение итогов фестиваля, кинопоказ для школьников города и представителей местных общественных организаций людей с ограниченными возможностями, обсуждение.

ЗАТО г.Североморск, ул.Советская, 20. Кинотеатр «Планета-51», 2-й этаж.

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

5-10 декабря

Пройдёт Единая областная информационная акция «Герои Отечества». Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В Областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки в горячих точках.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

5 декабря - 10.45

Областной фестиваль «Арктика – территория здоровья» с участием детских и молодёжных общественных объединений. В рамках фестиваля состоятся конкурсные и информационно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, интерактивные и дискуссионные площадки.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

5 декабря - 12.20

Открывается Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения». Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения» посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Конференция организована Мурманским арктическим государственным университетом.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет, ауд. 515.

5 декабря - 14.00

Откроется заседание секции «Язык, литература и культура Арктической зоны». Её участники – филологи, специалисты образовательных учреждений, писатели, краеведы, представители библиотечного сообщества, студенты высших учебных заведений. Они обсудят вопросы литературного краеведения, популяризации творчества писателей Кольского Севера, культурного многообразия региона, наследия коренного народа Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.

5 декабря - 14.30

ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт очередной «День юного специалиста» на тему «Почему я стал врачом-стоматологом?».

«День юного специалиста» - акция профориентационного характера в рамках партпроекта «Здоровое будущее», в которой участвуют учащиеся химико-биологических классов образовательных учреждений г. Мурманска. Тема очередного занятия: «Почему я стал стоматологом». Также в рамках встречи будет проведена экскурсия для школьников по поликлинике.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», член Регионального политического совета, депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника». Эмма Толмачева; учащиеся СОШ г. Мурманска; медперсонал ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника».

г.Мурманск, ул. Буркова, 17. ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника».

5 декабря - 15.00

Торжественный вечер, посвященный Дню добровольца. На вечере будут отмечены самые активные добровольцы и организаторы добровольческих проектов в 2019 году. Состоится вручение благодарственных писем профильного министерства и кубков «Доброволец Мурманской области – 2019» за наиболее значимые проекты и события, организованные в муниципалитетах региона.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, зал «More hall».

5 декабря - 15.00

Пресс-конференция, посвященная особенностям экзаменационной кампании 2020 года. На вопросы ответит и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина.

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4, министерство образования и науки Мурманской области, каб. 15.

6 декабря – 16.00

Состоится торжественный вечер «Международный день волонтера. Празднуем вместе». В мае 2018 года в библиотеке начала свою деятельность Школа добровольческих инициатив #НАШЕдело. На сегодняшний день в ее рядах 36 волонтеров, которые приняли участие в 39 мероприятиях различной направленности: акциях, мастер-классах, семейных фестивалях, праздниках, флешмобах.

С момента своего образования Школа добровольческих инициатив #НАШЕдело завела множество друзей-единомышленников. Среди них волонтерский отряд Лизы Титовой, сообщество «Мурманск. И себе, и людям», Центр экологических инициатив «Чистая Арктика», общественное экологическое движение «Природа и Молодежь», благотворительный фонд «Руки Жизни», волонтеры-медики, фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека» и многие другие.

На торжественном вечере партнерам и волонтерам библиотеки будут вручены благодарственные письма.

Продолжится встреча праздничным концертом. Перед собравшимися выступят клуб авторской песни «Бухта надежд» и команда КВН «Овсянка».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

7 декабря - 12.00

Начнёт работу круглый стол на тему «Современный театр: актуальные вопросы и перспективы развития». Возглавят его работу руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра Ольга Феофанова и доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Ольга Пожидаева. Участники встречи обсудят вопросы современного театрального искусства и его дальнейшего развития.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.