пгт.Печенга

10 декабря – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

пгт.Печенга Мурманской области. Военный следственный отдел СК РФ.

г.Ковдор

10 декабря – 12.00-13.00

Состоится личный приём граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Ковдор, ул. Кирова, 19. Следственный отдел по г.Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

г.Кандалакша

10 декабря - 17.00

Просмотр видеороликов «Героям Отечества вечная слава!», где каждый сможет познакомиться с историей возникновения праздника «День Героев Отечества».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково–молодёжный клуб «Мечта».

г.Полярные Зори

10 декабря - 15.00

Профилактическая операция «Подросток»: молодежная акция «Вспомним героев Отечества», посвященная Дню героев Отечества.

г.Полярные Зори, улицы города.

с.Ловозеро

10 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Мурмаши

10 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

10 декабря

Проходит Единая областная информационная акция «Герои Отечества». Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В Областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки в горячих точках.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

10 декабря - 12.00

Подведение итогов ежегодного регионального конкурса «Лучшие в туриндустрии Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», зал «Море».

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».

16 декабря - 14.00

В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.