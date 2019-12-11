г.Кандалакша

11 декабря - 17.00

Станционная игра «Символы России», посвященная Дню Конституции России.

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

11 декабря - 17.00

Интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции России.

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

нп.Белое море

11 декабря - 18.00

Интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции России.

нп.Белое море, 8. Подростково-молодёжный клуб «Тинейджер».

с.Алакуртти

11 декабря - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

с.Ловозеро

11 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

11 декабря - 15.00

На базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра пройдет «День юного специалиста» по теме: «Почему я стал анестезиологом - ревматологом?» в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Мурманской области.

«День юного специалиста» - акция профориентационного характера в рамках партпроекта «Здоровое будущее» реализуется на территории с 2017 года.

Цель профориентационных мероприятий под эгидой Партии - содействие учащимся химико-биологических классов образовательных организаций Мурманской области в выборе будущей врачебной профессии и медицинской специализации.

Знакомство учащихся профильных классов (9, 10 и 11 классов) с разными врачебными профессиями происходит на базе медицинских организаций Мурманской области. Ключевая составляющая таких занятий - экскурсии по медицинским учреждениям (два раза в месяц). Выпускники, желающие получить высшее медицинское образование, могут заключить соглашение с региональным Министерством здравоохранения и медицинской организацией о том, что по окончании вуза вернутся и будут работать врачами в Мурманской области. В этом случае они смогут претендовать на получение стипендии из областного бюджета.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат Мурманской областной Думы,главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев; учащиеся образовательных учреждений г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18а. Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

11 декабря -17.30

В преддверии новогодних праздников стартует экологическая акция «Сделай Арктике подарок, оставь ёлочку в лесу!» Воспитатели совместно с волонтерами «Чистой Арктики» проведут мастер-класс «Сделай ёлочку своими руками» для родителей и детей. В дальнейшем на базе сада будет открыта выставка с изготовленными ёлочками и плакатами. А для жителей и гостей Мурманска эколята и педагоги уже подготовили яркие буклеты об альтернативных способах сохранения ели в предновогодний период.

г.Мурманск, пр. Молодёжный, 1. ДОУ № 151.

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».

16 декабря - 14.00

В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.