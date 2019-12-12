снп.Зареченск

12 декабря - 12.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

12 декабря - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Гаджиево

12 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Приём заявителей, прибывших непосредственно в ВСУ по СФ, будет осуществляться в порядке живой очереди по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

По необходимости и при наличии возможности будет обеспечено (с согласия заявителей) личное обращение в режиме видео–конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях не относящихся к компетенции ВСУ по СФ вопросов.

Предварительная запись на личный приём в общероссийский день приёма граждан осуществляется по телефону 8 (81537) 4-89-23 в будние дни - с 9 до 13 часов.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 2. ВСУ по СФ, заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Мезенов Андрей Александрович.

г.Мурманск

12 декабря – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в X Мурманской областной налоговой конференции.

В рамках конференции представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы изменения налогового законодательства и его реализации на территории Мурманской области. Основными темами налоговой конференции в 2019 году станут: основные направления налоговой политики на 2020-2021 годы; изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам; изменения в администрировании имущественных налогов с 2020 года; особенности применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа реформы и другие вопросы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «AZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Azimut».

12 декабря - 14.00

Мурманский арктический государственный университет начинает масштабный региональный проект «Эковызов» – серию тематических мероприятий, которые позволят по-новому взглянуть на проблемы экологии и развитие городской среды, научат разумно потреблять, перерабатывать мусор, давать вторую жизнь вещам и отказываться от лишнего.

Старт проекту будет дан на выставке современного дизайна «Ctrl+Art», посвященной проблемам Арктики. Выставка стала итогом интенсивного курса для студентов «Арт-дизайн», организованного в рамках III Международного форума «Креативные индустрии Арктического региона».

На мероприятии авторы лично представят работы и поделятся собственным отношением к экологическим проблемам региона. Высказать свое мнение смогут и посетители выставки – каждому будет предложено проголосовать за наиболее актуальный экологический вызов, стоящий перед регионом, а также поделиться собственным представлением о том, какие объекты природы Заполярья требуют особо пристального внимания.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, выставочный зал.

13 декабря – 13.00

Состоится круглый стол «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области». Организатором мероприятия является региональный Центр поддержки предпринимательства при поддержке Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

В ходе круглого стола с докладом выступит министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области О.Н. Костенко. Также в мероприятии примет участие руководитель ЦОУ «Мой Бизнес» А.В. Дочкин, представители общественных объединений, СМИ.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Пресс-центр областной газеты «Мурманский вестник».

16 декабря - 14.00

В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.