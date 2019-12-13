нп.Белое Море

13 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

13 декабря - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мурманск

13 декабря – 13.00

Состоится круглый стол «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области». Организатором мероприятия является региональный Центр поддержки предпринимательства при поддержке Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

В ходе круглого стола с докладом выступит министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области О.Н. Костенко. Также в мероприятии примет участие руководитель ЦОУ «Мой Бизнес» А.В. Дочкин, представители общественных объединений, СМИ.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Пресс-центр областной газеты «Мурманский вестник».

16 декабря - 14.00

В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 декабря - 10.00-13.00

Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и её оспаривания. По телефонам «горячей линии» можно задать вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Управления Росреестра по Мурманской области.

Вас проинформируют: как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости; что делать при несогласии с кадастровой стоимостью; как установить кадастровую стоимость объекта в размере рыночной; в какой срок можно оспорить кадастровую стоимость.

На вопросы северян по телефону «горячей линии» (8152) 44-13-91 ответят специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Никанорова Юлия Александровна и Петрова Дарья Сергеевна.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.