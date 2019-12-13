«Рад работать на благо нашего замечательного города», – Евгений НикораПервое полугодие 2020 года потеряно для экономики России – мрачный прогноз Максима Орешкина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.12.19 08:45

Делу - время

нп.Белое Море

13 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

13 декабря - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мурманск

13 декабря – 13.00

Состоится круглый стол «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области».  Организатором мероприятия является региональный Центр поддержки предпринимательства при поддержке Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

В ходе круглого стола с докладом выступит министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области О.Н. Костенко. Также в мероприятии примет участие руководитель ЦОУ «Мой Бизнес» А.В. Дочкин, представители общественных объединений, СМИ.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46.  Пресс-центр областной газеты «Мурманский вестник».

16 декабря - 14.00

В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 декабря - 10.00-13.00

Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и её оспаривания. По телефонам «горячей линии» можно задать вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Управления Росреестра по Мурманской области. 

Вас проинформируют:  как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости;  что делать при несогласии с кадастровой стоимостью;  как установить кадастровую стоимость объекта в размере рыночной;  в какой срок можно оспорить кадастровую стоимость.

На вопросы северян по телефону «горячей линии» (8152) 44-13-91 ответят специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Никанорова Юлия Александровна и Петрова Дарья Сергеевна.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Комментарий к новости:Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
Комментарий к новости:В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРоссиян освободят от «банковского роуминга»-PRO ВалютуРубль растёт и к доллару, и к евро-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 292 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика