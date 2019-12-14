Делу - время
снп.Нивский
16 декабря - 10.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
снп.Нивский, ул. Букина, 2.
г.Ковдор
16 декабря - 12.00
Очное занятие в рамках тренинг-курса «Шаг за шагом».
г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета.
16 декабря - 16.00
Круглый стол на тему «Финансовая поддержка социального предпринимательства в Мурманской области» в рамках конференции «Со-действуй».
г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета.
г.Гаджиево
16 декабря - 10.00
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
с.Минькино
16 декабря - 13.00
На базе Минькинской коррекционной школы – интерната состоится акция Мурманского регионального отделения партии «Дед Мороз – в каждый дом».
В мероприятии примут участие: заместитель директора Детской театральной школы г. Мурманска, член Регионального совета сторонников партии, заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина; руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; педагогический состав Минькинской КШИ; партийный актив местного отделения Кольского района партии «Единая Россия».
с.Минькино, Кольский район, 135.
г.Мурманск
14 декабря - 12.30
В Мурманской областной научной библиотеке состоится семинар «Наследственные споры». Семинар организован в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». В его работе примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета.
Темой обсуждения станут вопросы наследования по закону, принятия наследства, оспаривания завещания, имущественных споров наследников.
Участники семинара получат юридические знания и консультации. Комментарии специалистов позволят расширить осведомленность населения в правовых вопросах, будут способствовать формированию позитивных правовых убеждений и ценностей.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.
15 декабря - 13.25
В рамках рабочей поездки в Мурманск заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова осмотрит новое здание Мурманского областного театра кукол.
г.Мурманск, просп.Ленина, 27.
15 декабря – 14.00
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова примет участие в торжественной церемонии открытия нового здания Мурманского областного театра кукол.Церемония завершится показом первого спектакля на новой сцене «Дюймовочка».
г.Мурманск, просп.Ленина, 27.
15 декабря – 17.30
Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и министр культуры Мурманской области Евгений Гоман посетят уличный аудиоспектакль Арктического театра «Мурманск 4145». Спектакль будет проходить в форме прогулки, продолжительность спектакля 1 час 30 минут.
г.Мурманск, площадь перед Морским вокзалом.
16 декабря - 14.00
В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
17 декабря - 10.00-13.00
Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и её оспаривания. По телефонам «горячей линии» можно задать вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Управления Росреестра по Мурманской области.
Вас проинформируют: как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости; что делать при несогласии с кадастровой стоимостью; как установить кадастровую стоимость объекта в размере рыночной; в какой срок можно оспорить кадастровую стоимость.
На вопросы северян по телефону «горячей линии» (8152) 44-13-91 ответят специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Никанорова Юлия Александровна и Петрова Дарья Сергеевна.
17 декабря – 11.00-13.00
Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.
В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23
г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.
17 декабря - 14.00
Состоится церемония подведения итогов проекта «Профилактика детского травматизма» и награждение активных участников. 190 родительских собраний на тему детской безопасности в быту прошло в рамках проекта в детских садах по всей Мурманской области. Регулярные выходы на встречи, выезды в отдаленные населенные пункты, обширная география участия в мероприятиях – всё это позволило охватить важной информацией значительное количество родителей и повысить их бдительность в отношении детей дошкольного возраста. Для дошкольных образовательных учреждений были подготовлены наглядные и раздаточные информационные материалы.
В мероприятии примут участие руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Анатольевич Шадрин, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган, представители Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думы, Прокуратуры Мурманской области, Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, общественных организаций, активисты проекта.
г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.
17 декабря – 16.00-18.00
Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
На ваши звонки и вопросы по телефону 52-97-95 ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.
20 декабря – 10.00-20.00
Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.
Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.
Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.
г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.
20 декабря – 12.00-18.00
Центром поддержки предпринимательства Мурманской области запланировано проведение выставки «Местные». Цель выставки – популяризация продукции региональных производителей. На выставке будет представлена продукция местного производства – продукты питания, одежда, украшения, изделия из дерева и многое другое.
Запланирована обширная развлекательно-образовательная программа. Для торжественного открытия выставки приглашен министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.
В программе также присутствуют выступления творческих коллективов (акустический дуэт «ВасяНастя», перфоманс победителя проекта «История о северной идентичности – 2019» Кирилла Кончаковского) и местных товаропроизводителей. Также в ходе мероприятия состоится семинар на тему упаковки продукта и индивидуальные консультации для предпринимателей.
Среди участников выставки будут компании: Молочный завод «Латона» (ЗАТО г.Североморск), Апатитский молочный завод, Тулома, Тундра, ООО «Кольский край», ООО «Лотос», ООО «Акванорд» (Кольский пивзавод), ООО «МПЗ Окраина», Чай Севера, УФСИН и другие.
г.Мурманск, ул.Калинина, 28а. ТРК «Plazma», зона фудкорта.