снп.Нивский

16 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

г.Ковдор

16 декабря - 12.00

Очное занятие в рамках тренинг-курса «Шаг за шагом».

г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета.

16 декабря - 16.00

Круглый стол на тему «Финансовая поддержка социального предпринимательства в Мурманской области» в рамках конференции «Со-действуй».

г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета.

г.Гаджиево

16 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

с.Минькино

16 декабря - 13.00

На базе Минькинской коррекционной школы – интерната состоится акция Мурманского регионального отделения партии «Дед Мороз – в каждый дом».

В мероприятии примут участие: заместитель директора Детской театральной школы г. Мурманска, член Регионального совета сторонников партии, заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина; руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; педагогический состав Минькинской КШИ; партийный актив местного отделения Кольского района партии «Единая Россия».

с.Минькино, Кольский район, 135.

г.Мурманск

16 декабря - 14.00

В соответствии с постановлением главы региона от 03.12.2019 № 199-ПГ «О решении комиссии по присуждению именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи» в здании Мурманской областной филармонии состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 декабря - 10.00-13.00

Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и её оспаривания. По телефонам «горячей линии» можно задать вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Управления Росреестра по Мурманской области.

Вас проинформируют: как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости; что делать при несогласии с кадастровой стоимостью; как установить кадастровую стоимость объекта в размере рыночной; в какой срок можно оспорить кадастровую стоимость.

На вопросы северян по телефону «горячей линии» (8152) 44-13-91 ответят специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Никанорова Юлия Александровна и Петрова Дарья Сергеевна.

17 декабря – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в 305-ом военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.

В указанное время граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел СК РФ.

17 декабря - 14.00

Состоится церемония подведения итогов проекта «Профилактика детского травматизма» и награждение активных участников. 190 родительских собраний на тему детской безопасности в быту прошло в рамках проекта в детских садах по всей Мурманской области. Регулярные выходы на встречи, выезды в отдаленные населенные пункты, обширная география участия в мероприятиях – всё это позволило охватить важной информацией значительное количество родителей и повысить их бдительность в отношении детей дошкольного возраста. Для дошкольных образовательных учреждений были подготовлены наглядные и раздаточные информационные материалы.

В мероприятии примут участие руководитель Региональной общественной приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Анатольевич Шадрин, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган, представители Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думы, Прокуратуры Мурманской области, Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, общественных организаций, активисты проекта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

17 декабря – 16.00-18.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На ваши звонки и вопросы по телефону 52-97-95 ответит помощник прокурора округа Престинский Евгений Викторович.

20 декабря – 10.00-20.00

Пройдёт Морской профориентационный форум для школьников региона. Мероприятие организует мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота на базе Мурманского индустриального колледжа. В программе форума живое общение с представителями крупных предприятий региона, информация о востребованных профессиях, интерактивные площадки и мастер-классы, а также экскурсии на объекты партнеров мероприятия.

Партнерами выступают Северный флот, ФГУП «Атомфлот», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», АО «10 судоремонтный завод», судоремонтный завод «Нерпа» и другие организации.

Срок подачи заявок истекает 5 декабря для желающих посетить ряд экскурсионных объектов. Участие в форуме бесплатное, строго по предварительной заявке.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организаторов www.polardpf.ru.

г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

20 декабря – 12.00-18.00

Центром поддержки предпринимательства Мурманской области запланировано проведение выставки «Местные». Цель выставки – популяризация продукции региональных производителей. На выставке будет представлена продукция местного производства – продукты питания, одежда, украшения, изделия из дерева и многое другое.

Запланирована обширная развлекательно-образовательная программа. Для торжественного открытия выставки приглашен министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко.

В программе также присутствуют выступления творческих коллективов (акустический дуэт «ВасяНастя», перфоманс победителя проекта «История о северной идентичности – 2019» Кирилла Кончаковского) и местных товаропроизводителей. Также в ходе мероприятия состоится семинар на тему упаковки продукта и индивидуальные консультации для предпринимателей.

Среди участников выставки будут компании: Молочный завод «Латона» (ЗАТО г.Североморск), Апатитский молочный завод, Тулома, Тундра, ООО «Кольский край», ООО «Лотос», ООО «Акванорд» (Кольский пивзавод), ООО «МПЗ Окраина», Чай Севера, УФСИН и другие.

г.Мурманск, ул.Калинина, 28а. ТРК «Plazma», зона фудкорта.